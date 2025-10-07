Продажбите на дребно у нас са застинали в края на лятото

Продажбите на дребно в България са останали в застой в края на лятото. Оборотът в търговията на дребно у нас през август запазва нивото си от предходния месец според предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В тях не се включва търговията с автомобили и мотоциклети.

Търговският оборот нараства с 4,9% спрямо август 2024 г., показват календарно изгладените данни.

Спрямо предходния месец националната статистика отчита повишение на оборота при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ – с 1,3%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и с нехранителни стоки – (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали) се наблюдава понижение - с по 1,1%.

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ по-значително намаление е регистрирано при продажбите на компютърна и комуникационна техника - с 6,4%.

Увеличение е отбелязано при търговията на дребно с текстил, облекло - с 1,9%, с разнообразни стоки - с 1%, и с битова техника, мебели и стоки за бита - с 0,7 на сто.

Източник: НСИ

В сравнение със същия месец на миналата година през август ръст на оборота е регистриран при продажбите на дребно на нехранителни стоки - с 9,8%, и при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 3%. При търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление - с 0,8%.

В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ нарастване се наблюдава при всички подгрупи, като най-съществено е при „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 19,8%.