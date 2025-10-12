Как публикация на Тръмп изтри 2 трлн. долара от фондовия пазар за един ден?

В петък сутринта индексът S&P 500 беше на по-малко от два пункта от историческия си връх. После, след една-единствена публикация на президента Доналд Тръмп в социалната му мрежа, беше изтрита пазарна стойност за 2 трлн. долара, пише CNBC.

Развитието на събития показва влиянието, което едноличната търговска политика на президента все още има върху съдбата на световната икономика.

В 10:57 ч. източно време Тръмп написа в платформата си Truth Social, че Китай „става много враждебен“ към останалата част от света, особено що се отнася до контрола върху редкоземните метали. Той обвини Китай, че държи света „в плен“ заради „монопола“ си върху тези важни суровини.

Ключовата част, на която реагира фондовият пазар в публикацията от 500 думи на Тръмп, беше следната: „Една от политиките, които обмисляме в момента, е голямо увеличение на митата върху китайските продукти, които влизат в САЩ“.

Това беше достатъчно.

Bespoke Investment Group изчислява, че около 2 трлн. долара от стойността на американския фондов пазар са били изтрити от тази единствена публикация. S&P 500 загуби 2,7% при затварянето на Нюйоркската фондова борса. Това беше най-лошото му представяне от началото на април, когато фондовият пазар беше в разгара на каскадни разпродажби след т. нар. Ден на освобождението на Тръмп, когато бяха въведени по-високи от очакваните мита за всички страни по света.

Nasdaq Composite, в който влизат технологични компании, разчитащи на търговията с Китай, се понижи с 3,56%, също най-лошото му представяне от април насам. Nasdaq достигна исторически връх преди публикацията на Тръмп по време на петъчната сесия.

Dow Jones Industrial Average се понижи с 879 пункта, или 1,9%, което е най-лошото му представяне от май насам. Russell 2000, индексът на компаниите с малка пазарна капитализация, отписа 3%.

Защо се стигна до толкова рязък спад?

Макар че търговските преговори на администрацията на Тръмп с Китай напредват много по-бавно от тези с други страни, консенсусът на фондовия пазар беше, че в крайна сметка двете страни ще постигнат споразумение и отношенията им като цяло ще се подобрят. Тръмп и китайският президент Си Дзинпин трябваше да разговарят на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в края на този месец.

Пазарът също така се беше примирил с вече наложената от Китай митническа ставка от около 40%, като се аргументираше, че американската икономика е по-силна, отколкото се смяташе по-рано и може да я понесе, а изключенията за продукти, произведени в Китай, като iPhone-ите на Apple, бяха достатъчно широки, за да смекчат евентуално въздействие върху икономиката.

Трейдърите се опасяват, че ако Тръмп изпълни най-новата си заплаха, тежестта може да бъде твърде голяма за американската икономика, която все още разчита на вносни части за производството на автомобили, слънчеви панели и други подобни продукти.

Може би по-големият риск, който тежи на пазара, е ответният отговор на Китай спрямо американските стоки, който може да доведе до пълномащабна търговска война.

Какво предизвика заплахата на Тръмп?

Китай, в нощта на четвъртък, затегна контрола си върху пазара на резкоземни елементи, на който контролира около 70% от глобалните доставки. Пекин заяви, че външни дружества трябва да получат лицензи за износ на почти всичко, което използва редкоземни елементи, и че компаниите, които използват металите за военни приложения, ще бъдат отхвърлени. Използването от компаниите ще бъде подлагано на преглед от Китай за всеки отделен случай.

Редкоземните елементи са от основно значение за производството на полупроводници, електромобили и материали за модерни ракети. Тръмп се опитва да увеличи доставките на метала в САЩ, като подкрепя и дори инвестира в американски и канадски компании, които се занимават с добив на метала.

Какво доведе до разпродажбите в петък?

Производители на чипове като Nvidia и AMD бяха водещи в спада на фондовия пазар в петък. Nvidia, която все още се опитва да получи подкрепа от двете страни, за да продава не толкова усъвършенстван чип с изкуствен интелект в Китай, отписа 5%. AMD, която оглавяваше последната фаза на ралито, потъна с почти 8%. Apple загуби 3%, а Tesla – 5%.

Но не само акциите на компаниите, пряко свързани с търговията с Китай, отбелязаха спад. Стигна се до широка разпродажба на пазара, като 424 от членовете на S&P 500 се озоваха на червена територията. Професионалните инвеститори бяха принудени да намалят риска във всичко поради неочаквания спад от такъв мащаб. Тъй като позициите им в технологичния сектор бяха засегнати, трябваше да бъдат продадени други активи, за да наберат средства. Освен това съществува заплахата от нови мита за американската икономика. Местните финансови институции Bank of America и Wells Fargo, например, отписаха по над 2%.

Наколко акции успяха да останат на зелено през деня. Walmart и книжата на тютюневите/никотиновите компании отбелязаха лек ръст поради защитните им свойства.

Колко дълго ще продължи тази разпродажба?

Понеделник може да бъде още един труден ден за пазарите, тъй като Тръмп продължи сутрешната си публикация след затварянето на борсата, като заяви, че ще наложи мита от 100% на Китай „над всички мита, които се плащат в момента“.

Тръмп добави, че САЩ ще наложат контрол върху износа на „всички важни софтуери“, което може да окаже значително влияние върху лидерите в изкуствения интелект като Nvidia. Новите мита ще влязат в сила от началото на следващия месец, около срещата на върха, на която Тръмп трябваше да се срещне със Си. Публикацията на американския президент в петък сутринта подсказва, че тези разговори може да не се състоят.

SPDR S&P 500 ETF Trust, фонд, който проследява S&P 500, допринесе за загубите от сесията в петък след затварянето на борсата.

Все пак някои трейдъри и инвеститори смятат, че е разумно да изчакат и да видят дали Тръмп ще изпълни изцяло тази заплаха. Повечето от строгите мита, с които заплаши в началото на април и които разтърсиха световните пазари, впоследствие бяха значително намалени чрез преговори и изключения, което постави основите за значително възстановяване на пазара до нови върхове. Тогава се оказа, че е било правилно трейдърите да загърбят блъфа на Тръмп и да купуват при понижаването на цените. Много инвеститори смятат, че това ще се повтори.

„Добрата новина е, че това може да е поредната преговорна тактика, използвана от администрацията, която може да доведе до добри резултати в дългосрочен план“, коментира Джей Уудс, главен пазарен стратег във Freedom Capital Markets, по време на върховия момент на натиска за продажби на Нюйоркската фондова борса. „Рефлексната разпродажба би трябвало да бъде поредната добра възможност за покупки“, допълва той.

Струва си да погледнем разпродажбите в петък и в по-широк контекст. Спадът върна S&P 500 само до най-ниското му ниво за последния месец. Широкият измерител все още е нагоре с над 11% ръст за годината, като изглежда, че нищо не може да спре търговията с изкуствен интелект, която засенчва всякакви заплахи от мита, световни конфликти и продължаващото спиране на работата на правителството.

Ходът наруши необичайно спокойния период на фондовия пазар, като за първи път от дълго време насам накара самодоволните инвеститори да потърсят убежище и допълнително утежни положението. Четвъртък беше 33-ият пореден ден без движение от 1% за S&P 500 в едната или другата посока, което е най-дългият период на спокойствие от януари 2020 г. Пазарът не е претърпял значителен спад от корекцията след въвеждането на митата през април.

Един от рисковете е тази разпродажба да повлияе и на други сектори на Wall Street. Съществува малка, но все още нарастваща зараза, свързана с фалита на частния доставчик на автомобилни части First Brands. Това разтърсва банки с експозиция към компанията като Jefferies Financial Group и поражда опасения за някога процъфтяващата частна кредитна индустрия. Jefferies отбеляза спад от 4% в петък и с още 6% в извънборсовата търговия.

Това е област, която трябва да се наблюдава, заедно с възможността големите хедж фондове, които купуват на марж, да са били хванати в петък с прекалено дълги позиции и сега да трябва да намалят агресивно ливъриджа си, което може да доведе до допълнителен натиск за продажби следващата седмица. Криптопазарите, особено по-малките монети извън биткойн, бяха особено силно засегнати в петък. МемекойнаTRUMP е надолу с 20% през последните 24 часа.

Фючърсите на фондовия пазар отварят за търговия в неделя вечерта в 18 ч. източно време. Облигационният пазар е затворен в понеделник по повод Деня на Колумб.