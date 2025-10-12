Внимавайте при избора на украси и костюми за Хелоуин, призова потребителска платформа

С наближаването на Хелоуин от "Ние, потребителите" предупреждават купувачите да внимават при избора си на покупки на тематични костюми и украси.

"Празникът на страховитите маски и костюми излага потребителите на редица рискове", заявяват от платформата в разпространено до медиите съобщение, като посочват, че той набира все по-голяма популярност у нас, но с това растат и рисковете.

От там обръщат внимание, че лесно запалимите материи, сред които евтини синтетични тъкани, могат да се възпламенят от свещи, фенери или декоративни лампи.

Някои бои и лепила, използвани за украси, маски или гримове, може да съдържат забранени токсични вещества и да причинят кожни алергии или дихателни проблеми, според съобщението.

Потребителите трябва да имат предвид риска от поглъщане и задавяне при малки деца от отделящи се части, като копчета, пайети, пластмасови елементи. Те определят като неподходящи за малките и аксесоари като мечове, тризъбци, диадеми с метални върхове, защото могат да причинят травми. Маските с лоша вентилация или ограничена видимост увеличават риска от задушаване и падания, посочват от "Ние, потребителите".

От платформата публикуват и списък на забранени наскоро продукти.

Такива са:

Хелоуинска диадема с бранд Yo! Party и баркод 8445347816723 – с химически риск и опасност от задавяне заради лесно достъпното отделение за батерия.

Фенерче HAPPY HALLOWEEN (партида 240327, баркод 37601926160010) – също с риск при изваждане на батерията.

Шапка Fancy-dress costume с бранд Primark и баркод 5397323126261 – съдържа хром VI (до 0,19 mg/kg), който може да предизвика алергични реакции и дори да причини сериозно заболяване.

Относно украсите и осветлението, от "Ние, потребителите" препоръчват да се избягват евтини електрически гирлянди, свещници или лампи без маркировка за безопасност, защото крият риск от късо съединение и пожар. Припомня се също свещи и фенери да не се поставят близо до завеси, хартиени украси или костюми, защото могат лесно да предизвикат запалване.

При покупка на тематични сладки и напитки, потребителите е добре, според платформата, да избягват продукти със съмнителен произход. А за такива се смятат без етикет и данни за производител, без указания за алергени или с декоративни неядливи елементи. Задължителна е и проверката на срока на годност и целостта на опаковката на продуктите.

При покупки през интернет за Хелоуин от "Ние, потребителите" препоръчват да се внимава за фалшиви онлайн магазини, измами с кражба на лични данни или плащания, както и за стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност. Трябва да се проверява и дали има информация за произход, маркировка CE и инструкции на български език.

"Без значение откъде пазарувате, не се доверявайте на послания от типа "супер намаления" - в повечето случаи те са подвеждащи. По закон намаление може да се обяви, само ако стоката е продавана поне 30 дни на предишната цена, а тематичните артикули обикновено се появяват на пазара едва седмици преди празника", обръщат внимание от потребителската платформа.

От там припомнят, че при масови събития трябва да се спазват указанията на организаторите, да се избягва открит огън и да не се оставят децата без надзор. А по време на характерните за Нощта на Вси светии вечерни обиколки непълнолетните не бива да се движат без придружител, трябва да носят светлоотразителни елементи и да не приемат лакомства от непознати, според съобщението на "Ние, потребителите".