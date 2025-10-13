Аржентина води отчаяна битка за своята ликвидност

Министерството на финансите на САЩ се намеси на финансовите пазари в края на миналата седмица, за да стабилизира аржентинското песо, като подпомагането на президента Хавиер Милей е стратегически важно. Но този спасителен план вероятно ще хвърли един след друг добри песо долари, ако не се стигне до парична реформа в Буенос Айрес.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви миналата седмица, че „Аржентина е изправена пред момент на остра неликвидност“. Това е икономически термин за масово изкупуване на валута. САЩ се намесиха, за да купят аржентинско песо идеята да спрат масовото изкупуване, а Министерството на финансите създаде „рамка за валутен суап“ на стойност 20 млрд. долара с централната банка на Аржентина.

„Министерството на финансите на САЩ е готово незабавно да предприеме всички изключителни мерки, необходими за осигуряване на стабилност на пазарите“, изтъква Бесънт.

Суап линията вероятно е подкрепена от Фонда за стабилизиране на валутния курс на Министерството на финансите. Курсът песо/долар се стабилизира в петък, а подкрепата от 20 млрд. долара за валутата от Министерството на финансите има за цел да покаже на спекулантите, че Аржентина разполага с достатъчно боеприпаси, за да спре поредното изтичане на средства.

Но докога ще трае този ефект? Проблемът с „острата неликвидност“ всъщност е липса на доверие в аржентинското парично управление. Смелите реформи на Милей допринесоха много за стабилизирането на федералния бюджет, прекратяването на перонистката война срещу бизнеса и приветстването на инвестициите.

Но никой не е сигурен колко дълго ще продължи тази ера на реформи. Инфлацията остава проблем, поддържайки ниво от над 30%, като инвеститорите се притесняват, че опозиционните партии ще спечелят убедително на изборите този месец. Мандатът на Милей изтича през 2027 г., но вече има опасения, че той ще бъде отстранен преди това.

Аржентина има опит с обезценяването на валутата си, поради което хората държат милиарди долари в кутии за кафе, домашни сейфове и под матраците. Никой не иска да държи песо, което евентуално отново ще бъде обезценено.

В изявлението си Бесънт твърди, че „успехът на реформаторската програма на Аржентина е от системно значение и една силна, стабилна Аржентина, която помага за изграждането на проспериращо Западно полукълбо, е в стратегически интерес за САЩ. Техният успех трябва да бъде двупартиен приоритет“, подчертава той.

Бесънт е прав в това отношение. Ако Милей успее да превърне своите реформи за свободния пазар в икономически и политически успех, урокът ще се разпространи в останалата част на Латинска Америка и отвъд нея. Това би било шамар за вълната от ляв популизъм, която причини проблеми в страни като Бразилия, Колумбия, Венецуела и държавите от Централна Америка.

Но за да успеят тези реформи, е необходимо доверие в аржентинските пари. Това няма да се случи с песото, поради което доларизацията е правилната мярка и се разглежда като съществена политическа алтернатива. Еквадор успя да осъществи успешен преход към доларизирана парична система през 2000 г., укротявайки инфлацията.

Противопоставянето на Милей на доларизацията е трудно за разбиране, тъй като той водеше кампания за премахване на централната банка. Сега се говори, че министърът на икономиката Луис Капуто е против подобна мярка, както и някои хедж фондове, които печелят от валутната търговия, която ще изчезне с доларизацията. Международният валутен фонд (МВФ) също играе роля в спасяването на страната и неговото средство за подразбиране винаги е девалвация.

Но това не обяснява коментарите на Бесънт. Единственото обяснение, в което има логика, е, че такава голяма парична промяна като доларизацията може да бъде разрушителна преди изборите на 26 октомври. Но нестабилността на песото без доларизация е една от причините, поради които опозицията може да спечели.