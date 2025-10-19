Бумът на износа този път няма да спре забавянето на китайската икономика

Китай записва един от най-бавните си ръстове на икономиката в последно време и бумът при износа не може да го преодолее, пише Bloomberg. Източници на агенцията съобщават, че в понеделник (20 октомври) статистиката ще отчете данни, според които икономиката се е разширила с 4,7% през третото тримесечие спрямо 5,2% през второто.

Данните на статистиката сочат още, че при индустриалното производство през септември има ръст от 5% на годишна база, а при продажбите на дребно - от 3%, което е най-бавният темп от началото на годината и за двата показателя. Намаляват и инвестициите, като само чуждестранните фирми намаляват разходите си с 13% за първите осем месеца на годината, допълва още Bloomberg

Международният валутен фод (МВФ) прогнозира ръст от 4,8% през 2025 година и допълнително забавяне до 4,2% през 2026 година и предупреждава, че перспективите пред Китай са слаби на фона на продължаващите проблеми в сектора на недвижимите имоти.

Според експертите нужно е ребалансиране на икономиката и фокусиране на държавните стимули към вътрешното потребление - с фокус върху социалните разходи, а не към подкрепа на износа. Това би облекчило вътрешния дефлационен натиск, посочва институцията в множество свои доклади. Това съветват и множество други анализатори, допълва Bloomberg. Според тях Китай се изправя пред сериозни пречки - затихващи двигатели на растеж, продължителни проблеми на пазара на недвижими имоти и затвърждаваща се дефлация. Външната среда стана рязко враждебна след митата на САЩ и ограниченията по отношение на предоставяне на нови технологии.

По тази причина и икономистите препоръчват като начин за справяне с кризата е властта да се обърне и насърчи вътрешното търсене. За този ребаланс се говори от години, но вероятно сега, по време на предстоящия пленум на Комунистическата партия, ще стане водеща тема. Очакванията са, че на срещата на партийния елит ще бъдат обсъждани плановете за развитие в следващата петилетка - периода 2026 - 2030 година.

През следващата седмица се очаква и среща между представители на Китай и САЩ, на която да бъдат дискутирани редкоземните минерали, след като Пекин предприе нови мерки за ограничаване на износа.