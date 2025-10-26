Италия произвежда над две трети от пастата в ЕС

През 2024 г. страните членки на ЕС са произвели 6 млн. тона паста на стойност 9,1 млрд. евро. В сравнение с 2023 г. стойността на произведената паста е нараснала с 3%, а обемът ѝ е намалял с 5 на сто, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Над две трети (69%) от общото количество паста е произведено в Италия, равняващи се на 4,1 млн. тона. На второ място е Испания с 6%, или 367 хил. тона, следвана от Германия с 5% и 290 хил. тона.

Производство на паста в ЕС през 2024 г., обем в тонове и процент от общото в съюза. Графика: Евростат

Над половината от износа на паста е в рамките на ЕС

През 2024 г. страните членки на ЕС са изнесли 2,9 млн. тона паста, а са внесли 1,7 млн. тона.

Италия отново е лидер с износ на 2,2 млн. тона паста, или над три четвърти от целия износ (77%). Испания е вторият по големина износител със 131 хил. тона, или 5% от общото количество.

Търговия с паста в ЕС през 2024 г., обем в тонове и процент от общото в съюза. Графика: Евростат

Най-голям дял от износа на паста (55%) е бил предназначен за други страни членки на ЕС, а останалите 45% са отишли за дестинации извън съюза.

Водещите износни дестинации извън ЕС са Великобритания и САЩ, които имат съответно 25% и 23% от целия износ на паста извън съюза.

По отношение на вноса Германия е водещият вносител на паста сред страните членки на ЕС с 468 хил. тона, или 28% от целия внос, като изпреварва Франция с 372 хил. тона и 22% от общото количество.

Данните са публикувани по повод Световния ден на пастата, който се отбеляза вчера, 25 октомври.