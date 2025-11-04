България и Румъния отчитат иконoмически бум от 2004 г., но още не могат да догонят ЕС

В началото на 2025 г. 74% от гражданите на Европейския съюз (ЕС) смятат, че страната им е спечелила от членството си в съюза, показа проучване на Евробарометър. Това е най-високото ниво от 1983 година насам и основните ползи се виждат в икономическия растеж (28%) и възможностите за работа (26%), посочва Euronews. Агенцията отбелязва, че статистическите данни изглежда потвърждават това усещане и то е особено видимо за новите членове в общността след голямата вълна на разширяване, започнала през 2004 година.

В периода 2004 - 2024 година показателят брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в ЕС се увеличава с 88% - от 21 250 евро до 39 940 евро. Но за новите членове - държавите от Източна Европа, за тези 20 години има истински икономически бум. България и Румъния, които и през 2004 година, и през 2024 годинна са най-бедните в общността, записват ръст съответно от 502% (от 2700 евро до 16 260 евро) и от 558% (от 2820 евро до 18 560 евро).

Двете страни станаха членове на ЕС няколко години по-късно след голямата вълна на разширяването - през 2007 година.

Подобно е положението и в Прибалтийските държави - в Литва ръстът е от 405%, в Латвия - от 336%, а в Естония - 305%.

Впечатляващо е представянето и на Малта - през 2004 година показателят е почти наполовина под средното за ЕС - 12 250 евро, но 20 години по-късно БВП на човек от населението вече надхвърля средното за общността и достига 40 530 евро. Това е увеличение от 230%.

Увеличава се и покупателната способност, отбелязва още Euronews. В началото на своето европейско членство България и Румъния имаха най-ниските резултати - с 65% под средното за ЕС. Сега индексът достига до 78% от средното за ЕС за Румъния и 66% за България. Доближаването на стойността до 100 пункта е показател, че страните се изравняват със стандарта на живот в ЕС.

Данните на Евростат показват, че новите членове като цяло все още са догонващи. Изключение са Кипър, чийто показател е 100%, и Малта, която вече изпреварва средното ниво в ЕС, записвайки 109% от средното за ЕС.

Анализатори отбелязват, цитирани от Euronews, че членството повишава доходите на новите държави в ЕС, но не влияе на ситуацията в старите страни членки.

По-рано днес (4 ноември) ЕК да публикува доклади за напредъка на кандидатите за членство в ЕС в последните 12 месеца. Държавите, които са "на опашката" са 10 - Сърбия, Албания, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина, Украйна, Молдова, Грузия, Турция, както и Косово. Като цяло заключенията са, че има напредък и присъединяването на нови държави в ЕС е "все по-постижими". Според коментари на комисаря по разширяването Марта Кос до 2030 година към ЕС могат да се присъединят Украйна, Молдова, Албания и Черна гора.

За всяка една от държавите обаче могат да възникнат спънки - статута на Косово за Сърбия или войната в Украйна.

Най-напреднала изглежда е Черна гора. Страната е затворила четири преговорни глави досега, ако продължи този темп, може да приключи преговорния процес до края на 2026 година. Албания също върви успешно в преговорния процес и вероятно ще успее да постигне целта си да приключи до края на 2027 година. Украйна е изпълнила условията за отваряне на първите клъстери, но има вето на началото на преговорите, наложено от Унгария. Киев има амбицията да приключи преговорния процес до 2028 година и от ЕК са склонни да се съгласят с тази амбициозна цел, но настояват за ускоряване на някои реформи като например за върховенството на закона.