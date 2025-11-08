IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

S&P Global Ratings ревизира перспективата пред рейтинга на Израел до "стабилна"

Агенцията потвърждава кредитния рейтинг А на страната, докато Турция издаде заповеди за арест на премиера Нетаняху и още 36 официални представители по обвинения в геноцид

11:40 | 08.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

S&P Global Ratings ревизира перспективата пред рейтинга на Израел от "отрицателна" на "стабилна" около месец след прекратяването на огъня с групировката „Хамас“ в Ивицата Газа.

Агенцията потвърждава кредитния рейтинг А на Израел, според нейно изявление, цитирано от Bloomberg.

„Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, постигнато с посредничеството на САЩ, може да осигури пространство за военна деескалация и да намали вероятността от по-мащабно напрежение в Ивицата Газа и региона“, посочва се в изявлението на рейтинговата агенция.

„Това би могло да смекчи натиска върху икономиката, пазара на труда и публичните финанси на Израел“, добавят от S&P Global Ratings.

Войната доведе до рязко увеличение на фискалния дефицит и заемите на правителството.

Според S&P Израел ще продължи да се сблъсква с геополитически рискове, но спирането на военната дейност ще подпомогне продължаващото възстановяване на икономиката на страната.

Въпреки че опасенията за сигурността намаляват обаче, агенцията предупреждава, че БВП на Израел вероятно ще остане под тенденцията отпреди войната.

финансовият министър Бецалел Смотрич посочи тази седмица, че целевият дефицит за следващата година се очаква да спадне до 3,2% от икономическото производство от 5,2%. Според него дефицитът догодина може да е и по-нисък от прогнозирания.

S&P понижи рейтинга на Израел два пъти след началото на войната, припомня Bloomberg.

Междувременно Турция издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители по обвинения в геноцид заради войната в Ивицата Газа. Сред тях са министърът на отбраната Израел Кац, на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир и др.

Външният министър на Израел Гидеон Саар междувременно определи заповедите за арест на Турция като „рекламен трик“ на президента Реджеп Тайип Ердоган. "С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", пише в социалната платформа X Саар.

Турция е отявлен критик на Израел и войната в Ивицата Газа, която започна след атака на бойци на групировката „Хамас“, която контролира анклава, на 7 октомври 2023 г. При нападението загинаха над 1200 души, а 250 бяха отвлечени като заложници.

Към днешна дата всички живи заложници са освободени. Остават още пет трупа на загинали заложници, след като в петък Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно тяло. Ковчегът с тленните останки е предаден в Ивицата Газа на служители на израелската армия и израелското вътрешно разузнаване.

Израелските власти обявиха, че загиналият заложник е Лиор Рудаеф, който има израелско и аржентинско гражданство.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:41 | 08.11.25 г.
икономиката на Израел войната в Израел
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още