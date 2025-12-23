Полша търси място в Г-20 като глас на Източна Европа

Полша се стреми да стане постоянен член на Г-20 – клубът на най-големите икономики в света – за да може динамичната Източна Европа да бъде представена след бързото повишаване на жизнения стандарт, заяви министърът на финансите Анджей Домански.

Страната, чиято икономика надхвърли 1 трлн. долара тази година, е поканена от президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в срещата на Г-20 през следващата година, която по план ще се проведе във Флорида, съобщава Bloomberg.

Макар да не е ясно дали Тръмп възнамерява да предложи на Полша някаква роля на годишната среща освен широко ценената покана, Домански заяви, че страната има потенциала да се присъедини към клуба. Икономиката ѝ е център за бизнес услуги и страната се е превърнала в по-голям търговски партньор на Германия от Франция, Италия и Обединеното кралство.

„Целта на Полша е да седне на главната маса като пълноправен член на Г-20“, заяви Домански пред Bloomberg News. „Искаме да бъдем гласът на нашата част от Европа.“

Полша е най-гъсто населената и най-голямата бивша комунистическа държава, която е част от Европейския съюз. Домански заяви, че икономиката на страната вече е сред 20-те най-големи в света и че брутният вътрешен продукт на глава от населението, коригиран спрямо разликите в покупателната способност, вече е по-висок от този на Япония. „Намирам това за абсолютно невероятно“, каза Домански.

Домански избегна въпроса за това кой трябва да координира подготовката на Полша за срещата на върха, след като Тръмп покани националистически настроения президент на страната, а не проевропейския министър-председател, чието правителство има най-голяма власт съгласно Конституцията. Ключово е всички институции на страната „да говорят с един глас и да представляват последователните интереси на нашата страна“, каза той.

Полша може да донесе на Г-20 опита на страна, която е преминала през „огромна трансформация“ през това поколение, каза той. Номиналният БВП е нараснал петкратно от началото на века, което е темп, несравним в Европа, показват данни на Световната банка.

Историческият скок е бил възможен благодарение на предприемаческия дух на поляците, както и на ЕС, чиито средства са помогнали за обновяването на остарялата инфраструктура от комунистическата епоха, каза той. Следващият фактор за растеж ще бъде преходът към чиста енергия от страна на най-зависимата от въглища страна в ЕС, добави Домански.

Полша играе и ролята на „разрушител“ на установени модели в по-широката икономика на ЕС, помагайки на блока да стане „по-конкурентоспособен“, каза министърът. След като икономиката на страната отбеляза растеж от около 3,4% през тази година, той вижда „риск от повишение“ на целта от 3,5% за следващата година. За сравнение, очакваният растеж за еврозоната през 2026 г. е от 1,2%.

Международният валутен фонд заяви в доклад миналия месец, че структурните предизвикателства, включително застаряването на населението и експанзивната фискална политика, могат да застрашат способността на Полша да се приравни напълно към най-развитите страни в света.

Домански заяви, че макар Полша да не може да пести от разходите за отбрана на фона на войната в съседна Украйна, тя постепенно ще намали фискалния си дефицит от 6,9% от БВП, очакван през тази година. Moody’s Ratings и Fitch Ratings заявиха, че може да понижат кредитния рейтинг на страната, ако тя не успее да се справи с фискалните пропуски.

„Не подценяваме сигналите на пазара и следим отблизо съобщенията на рейтинговите агенции“, заяви Домански.