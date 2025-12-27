Китай промени закон, за да засили възможностите си за търговска война

Китай прие промени в ключов законодателен акт, насочен към укрепване на способността на Пекин да води търговска война, ограничаване на изходящите доставки на различни стоки, вкл. критични минерали, и по-нататъшно отваряне на икономиката му на стойност 19 трлн. долара.

Последната редакция на Закона за външната търговия, одобрена от най-висшия законодателен орган на Китай, ще влезе в сила на 1 март 2026 г., съобщава държавната информационна агенция Синхуа в събота, цитирана от Ройтерс.

Втората по големина икономика в света преразглежда своите правни рамки, свързани с търговията. Отчасти целта на Пекин е да убеди членките на големия Транстихоокеански търговски блок, създаден да противодейства на нарастващото влияние на Китай, че производствената сила заслужава място на масата за преговори, тъй като се стреми да намали зависимостта си от САЩ.

Приет през 1994 г. и преразгледан три пъти, откакто Китай се присъедини към Световната търговска организация (СТО) през 2001 г., последният от които през 2022 г., Законът за външната търговия дава възможност на политиците да отвърнат на удара на търговските партньори, които се стремят да ограничат износа на страната. Съгласно закона Китай може да приема механизми като „негативни списъци“, за да отвори ограничени сектори за чуждестранни фирми.

Преразглеждането добавя и разпоредба, че външната търговия трябва да „служи на националното икономическо и социално развитие“ и да помага за изграждането на Китай в „силна търговска държава“, съобщава Синхуа.

Промените допълнително „разширяват и подобряват“ правния инструментариум за противодействие на външни предизвикателства, посочва още китайската агенция.

Промените се фокусират върху области като дигиталната и зелената търговия, заедно с разпоредбите за интелектуална собственост и ключови подобрения, които Китай трябва да направи, за да отговори на стандартите на Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство.

Пекин също така изостря формулировката на своите правомощия в очакване на потенциални съдебни дела от частни фирми.

„Министерствата са станали по-загрижени за критиките от частния сектор“, казва западен търговски дипломат с десетилетия опит в работата с Китай. „Китай е правова страна, така че правителството може да спре доставките на дадена компания, но е необходима причина“, добавя дипломатът, пожелал да говори при условие на анонимност.

„Тук не е напълно беззаконно. По-добре всичко да е написано черно на бяло“, допълва източникът на информационната агенция.

Частните китайски фирми за износ привлякоха световно внимание през ноември, след като френското правителство предприе действия за спиране на китайската платформа за електронна търговия Shein.

Китайското правителство все повече може да се окаже в противоречие с частния бизнес, когато се стреми да въведе мащабни забрани, като например забраната на Пекин за внос на японски морски дарове.