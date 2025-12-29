Лихвената статистика и брутният външен дълг ще са на фокус през седмицата

И през тази празнична седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (29 декември) Националният статистически институт ще публикува данни за равнопоставеност между жените и мъжете в управлението през миналата година.

Статистиката ще ни информира за цените на производител в услугите през третото тримесечие на тази година.

Ще излязат данни и за пътуванията на българските граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България през ноември.

Българската народна банка ще обяви данни за лихвената статистика през ноември.

Във вторник (30 декември) от централната банка ще разберем какъв е размерът на преките инвестиции през септември.

Ще научим и какъв е брутният външен дълг през октомври.

От БНБ ще излезе и информация за международната инвестиционна позиция на България през септември.

Централната банка ще публикува и данни за състоянието на банковата система към 30 ноември.

НСИ ще обяви последни данни за ключови показатели за България данни към 30 декември.

От статистиката ще получим информация за наблюдението на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите за този месец.

НСИ ще съобщи какво е производството и доставките на енергийни продукти през октомври.

В последния работен ден за тази година ще научим какви са цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през ноември.

Сряда, четвъртък и петък (31 декември, 1 и 2 януари) са неработни дни.