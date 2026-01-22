Италия разчита на Зимната олимпиада за стабилна доза икономически допинг

Италия се надява да получи „стабилна доза допинг“ за икономиката си от инвестиции, свързани със Зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина тази година, като според страната големите събития може да ускорят дълго отлагани инфраструктурни проекти, предава Ройтерс.

На събитие, посветено на Игрите в Рим в сряда, министърът на икономиката Джанкарло Джорджети заяви, че заделените средства за олимпийските проекти може да помогнат за по-добро представяне на националната икономика, докато Италия се подготвя за церемонията по откриването следващия месец.

„Тайно се надявам, че ще получим подкрепа, малко „стабилен допинг“ за растежа на страната“, каза Джорджети, позовавайки се на мултипликационния ефект, който инвестициите в Олимпиадата, особено в транспортни връзки, имат върху икономиката.

Икономиката на Италия губи инерция след ръста с 0,7% през 2024 г. Според прогнозите растежът се е забавил до 0,5% през 2025 г. и се очаква леко да се възстанови през 2026 г. с ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 0,7%. Според прогнозите местното търсене ще остане основният двигател, тъй като износът изпитва затруднения в условията на слаба световна търговия.

Франция, която беше домакин на Летните олимпийски игри през 2024 г., отбеляза незначителен ръст на БВП. Сметната палата съобщи, че Олимпиадата е повишила икономическия растеж само с 0,07 процентни пункта през 2024 г.

„Големите събития са възможност за мащабно мобилизиране в областта на инфраструктурата“, каза Джорджети. „Те са и повод да се решат проблеми, които иначе не биха били решени с нужната бързина, и които ни позволяват да постигнем резултати“, допълни той.

„Това, което изглеждаше невъзможно, се превърна в реалност“

Около 3500 спортисти ще се съберат в Италия за Зимните олимпийски игри, които ще се проведат в два основни центъра – Милано и Кортина д’Ампецо, от 6 до 22 февруари, като допълнителни събития ще се състоят и на други места в Северна Италия.

Правителството очаква два милиона посетители и над 3 млрд. зрители по целия свят и прогнозира трайни икономически ползи за местните общности чрез туризъм и подобрени транспортни връзки.

„Общата инвестиция възлезе на 3,5 млрд. евро, но според редица проучвания приходите ще надхвърлят 5,3 млрд. евро“, каза транспортният министър Матео Салвини на същото събитие в музея MAXXI в Рим.

Бюджетът на Милано и Кортина към момента възлиза на общо 5,2 млрд. евро, от които 3,5 млрд. евро са публични средства за инфраструктура, а 1,7 млрд. евро са частни средства за организиране и провеждане на Игрите.

Италия беше подложена на строг контрол поради забавяния и надхвърляне на разходите по няколко ключови олимпийски проекта, включително спорна писта за спускане в Кортина д’Ампецо. Но Салвини заяви, че всички големи проекти вече са в график и ще донесат дългосрочни ползи.

„Това, което доскоро изглеждаше невъзможно, се превърна в реалност“, изтъкна той.

Официални представители на събитието отхвърлиха и опасенията на алпийските общности, че световното внимание може да засили прекомерния туризъм.

„Това е част от дебата. Проблемът съществува, но трябва да бъде решен без идеология и смятаме, че знаем как да се справим с него“, коментира Маурицио Фугати, президент на автономната провинция Тренто, една от петте области, в които ще се проведат събития от Олимпийските игри.