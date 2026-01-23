Анализаторите запазват стабилна перспективата за икономиката на еврозоната

Перспективите за растежа, инфлацията и лихвените проценти в еврозоната остават стабилни за 2026 г., тъй като икономистите не променят значително прогнозите си въпреки бурното начало на годината, показва проучване на Ройтерс.

В сряда американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахите си да наложи допълнителни мита на осем европейски страни, които се противопоставят на плановете му да завземе Гренландия, като по този начин намали непосредствените рискове за икономиката. Въпреки това обратите в решенията на Тръмп се случват много по-бързо, отколкото обикновено отнема на анализаторите да коригират прогнозите си.

Очаква се инфлацията, която се движи около целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%, да стабилизира паричната политика. Смята се, че базираната във Франкфурт финансова институция ще запази депозитната си лихва, която също е на ниво от 2% в момента, без промяна за пето поредно заседание на 5 февруари. Този резултат е очакван от всички 83 икономисти в анкета на Ройтерс, проведена в периода от 20 до 22 януари.

Около 85% от икономистите заявяват, че разходите по заемите ще останат непроменени до 2026 г. Това е ръст от около 75% в анкетата от миналия месец. Според протоколите от декемврийското заседание, публикувани в четвъртък, представителите от ЕЦБ не бързат да предприемат нови действия по отношение на паричната политика.

На въпроса каква ще бъде следващата стъпка на Управителния съвет на ЕЦБ, мнозинството от респонденти отговаря, че тя ще бъде повишаване на лихвените проценти, а не ново понижаване.

„Паричната политика в еврозоната е на много задоволително ниво в момента и няма спешна нужда да се променя нещо, освен ако не видим значително отслабване на икономическата активност или ускоряване на инфлацията“, заяви Крис Сиклуна, ръководител на отдела за проучвания в Daiwa Capital Markets Europe. Той очаква следващата стъпка да бъде повишение на лихвите, но не по-рано от следващата година.

Инфлацията, която в момента е на ниво от 1,9%, ще бъде средно малко под целта от 2% до 2026 г., преди да се ускори отново до тази стойност през следващата година, показват резултатите от анкетата.

Икономиката на еврозоната, която отбеляза ръст от 0,3% през третото тримесечие, ще продължи да расте с приблизително същия темп до 2026 г., с леко ускорение през втората половина на годината. Тя ще нарасне с 1,2% през тази година и с 1,4% през 2027 г. след ръст от 1,4% през миналата година, като прогнозата остава почти непроменена спрямо август.

След като едва отбеляза растеж през миналата година, Германия - най-голямата икономика в блока - ще нарасне с 1% през тази година и с 1,5% през 2027 г. Оценката е почти без промяна спрямо прогнозите от октомври, отчасти благодарение на оптимизма около плановете за инфраструктурни разходи на канцлера Фридрих Мерц.

Растежът във Франция ще бъде 1% през тази година и 1,1% през 2027 г. в сравнение с 0,9% и 1,2%, прогнозирани преди три месеца.