Вносът на евтини пратки в ЕС е нараснал с 26% през 2025 г.

Броят на евтините пратки, поръчани по интернет, които са влезли в Европейския съюз, е нараснал до 5,8 млрд. броя през 2025 г. Това е ръст с 26% спрямо предходната година, съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс. Блокът планира да наложи такси върху евтините продукти, които в момента се внасят безмитно, допълва агенцията.

Освобождаването от мита на пратките на стойност под 150 евро в ЕС спомогна за бързия ръст на платформите за онлайн пазаруване като Temu и Shein, които изпращат пакети от Китай директно до клиентите.

Евродепутатът Дирк Готник, главен преговарящ за новото законодателство в областта на митата, коментира, че вносът на евтини пратки нараства „с неустойчив темп“.

„Това подчертава спешната необходимост да се ускори европейската такса за обработка за юли тази година и да се финализира митническата реформа в рамките на следващите месеци“, заяви Готник в изявление.

ЕС планира да наложи такса от три евро на евтините пратки от 1 юли като временна мярка преди да се постигне окончателно споразумение за отмяна на освобождаването от мито.

Въпросът придоби нова неотложност миналата година, когато САЩ отмениха поликита си за безмитен внос на малките пратки, което засили опасенията, че евтините китайски продукти ще бъдат пренасочени масово към Европа.

Преди време Комисията заяви, че по нейни изчисления около 65% от малките пратки, влизащи в ЕС, са били подценени, за да се избегнат мита. Тя също така вижда рискове от вреда за потребителите от продукти, които не отговарят на правилата или засягат индустриите в ЕС, най-вече търговците на дребно, от ръста на вноса. Мнозинството пратки идват от Китай.