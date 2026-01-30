Производствените цени в САЩ са скочили по-рязко от очакваното през декември

Инфлацията на едро в САЩ се е ускорила с по-рязък от очакваното темп през декември, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg.

Индексът на производствените цени (PPI) се е повишил с 0,5% след ръста от 0,2% през предходния месец, според доклад на Бюрото по статистика на труда, публикуван в петък. Без да се отчитат хранителните продукти и енергоносителите, показателят е скочил с 0,7%.

Разходите за услуги са нараснали, като маржът на търговската печалба е отбелязал най-голямото си увеличение от средата на 2024 г. Голяма част от повишението в тази категория се дължи на по-високите маржове при търговията на едро с машини и оборудване. Цените на стоките обаче са останали без промяна след ръста през предходния месец.

Докладът за производствените цени следва публикуваните по-рано този месец данни, които показаха, че основната потребителска инфлация през декември се е ускорила по-слабо от прогнозираното. Последните PPI данни сочат, че някои компании прехвърлят по-високите мита, обявени от президента Доналд Тръмп, върху вносните материали, използвани в производствения процес.