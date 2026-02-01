След още една силна година полската икономика е напът да влезе в топ 20 на света

Полската икономика е надхвърлила 1 трлн. долара миналата година в кулминация на десетилетния бум, който е в рязък контраст с буксуващите икономики на много по-големите ѝ европейски съседи, пише Wall Street Journal.

Важният момент, потвърден от данните, публикувани в петък от статистическата служба на страната, вероятно ще изведе Полша в топ 20 на световните икономики за 2025 г. Очаква се тя да изпревари Швейцария, която все още не е публикувала данните си за края на годината. Сега Полша се намира точно зад №19, Саудитска Арабия, чиято икономика се оценява на 1,3 трлн. долара.

Преди 35 г., под изолиран комунистически режим, покупателната способност на средния поляк, коригирана според местните цени, беше на нивото на Ямайка. Сега тя е по-висока от тази на Япония.

Брутният вътрешен продукт е нараснал с 3,6% през миналата година спрямо 3% през 2024 г., сочат данни, публикувани от статистическата служба на Полша. От началото на 90-те години на миналия век БВП се разширяваше със среден темп от около 4% на година, което превърна Полша в една от най-бързо нарастващите икономики на Европа.

Двигател на тази трансформация беше комбинация от силно частно потребление и устойчиви държавни инвестиции. Доходите нарастваха стабилно, подкрепени от стабилния трудов пазар. Междувременно разходите на правителството, частично финансирани от Европейския съюз, спомогнаха за модернизирането са полската промишленост и разширяването на все по-цифровизирания сектор на услугите.

„Това е неразказана история на икономически успех“, казва Марчин Пиатковски, преподавател по икономика в университета „Козмински“ във Варшава. „Полша трябва да бъде пример за европейската машина за конвергенция“, допълва той, имайки предвид стремежа на ЕС да помогне на развиващите се икономики да догонят страните с по-високи доходи.

След падането на комунизма страната бързо разви динамичен частен сектор, както и силно диверсифицирано промишлено производство и износ, отбелязва Пиатковски. Това направи Полша особено адаптивна към икономически сътресения. С изключение на пандемията от Covid-19 Полша е единствената икономика в ЕС, която е избегнала рецесия от началото на 90-те години на миналия век досега.

„Всъщност не става въпрос за фондовете на ЕС, а за отворени пазари, за институции, за правила на играта, които Полша усвои и превърна в устойчив растеж“, казва Пиатковски.

Съобщението беше направено в подходящ момент за представителите на ЕС. На фона на фрагментирането на световния икономически ред и стагнацията на растежа в блока като цяло, европейските ръководители призовават за по-дълбока интеграция и засилени инвестиционни политики, застъпени в доклада на Марио Драги, бивш председател на Европейската централна банка. Възходът на Полша, която вече внася повече стоки от Германия, отколкото от Китай, е доказателство за ефективността на този модел.

Страната, която се намира на предните линии на войната в Украйна, се превърна и в ключов двигател на усилията за отбрана на континента в момент, когато подкрепата на САЩ е под въпрос. Тя отделя по-голям дял от БВП за отбрана от всяка друга страна членка на ЕС и поддържа най-голямата постоянна армия в блока.

Но след като десетилетия наред се опитваше да навакса, сега Полша трябва да се приспособи към живота в лигата на големите. През следващите години икономиката ѝ ще трябва да се справя с по-високите разходи за труд, по-ниската възвръщаемост на инвестициите и по-малко финансиране от ЕС, казва Матиас Шупета, икономист в DZ Bank.

Полша трябва да се справи и с нарастващия си публичен дълг. На ниво от около 6,8% от БВП през 2025 г., бюджетният дефицит на страната е значително по-висок от тавана от 3% за страните членки на ЕС.

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие полското правителство ще трябва да ограничи разходите и да повиши данъците, за да намали дълговете през следващите години. В допълнение към по-ниските инвестиции от ЕС, които трябва да достигнат връхната си точка през 2026 г., тези мерки вероятно ще окажат натиск върху растежа в средносрочен план, съобщава ОИСР.

Но дългът на частния сектор в Полша остава нисък по стандарти на ЕС, като ограничава рисковете за счетоводните баланси и уязвимостта от икономически сътресения и увеличава възможностите за частни инвестиции, казва Пиатковски.

„Когато комбинирате публичен и частен дълг, Полша е страна с относително ниска задлъжнялост“, допълва той.

Европейската комисия очаква бюджетният дефицит на Полша да намалее до 6,3% от БВП през 2026 г.

Полша е изправена и пред дълбоки демографски промени. Подобно на по-голямата част от Европа тя има бързо застаряващо население, към което се прибавя продължителното „изтичане на мозъци“, тъй като много граждани в трудоспособна възраст напускат в търсене на добри възможности в чужбина.

„Висококачествената и евтина работна ръка на Полша постепенно се изчерпва“, казва Адам Антониак, старши икономист за Полша в ING.

Това изисква привличането на млади и възрастни работници в трудовата сила и преоценка на имиграционната политика на страната за връщане на таланти от чужбина, отбелязва той. Над 1,5 млн. украински бежанци са влезли в Полша от нашествието на Русия, като са спомогнали за укрепването на работната сила в страната – подкрепа, която може да намалее, ако войната приключи.

Въпреки това тази работна сила ще трябва да бъде преквалифицирана и преразпределена в близко бъдеще към по-продуктивни сфери на икономиката като услугите, допълва Антониак.

Справянето с тези предизвикателства ще бъде от ключово значение за постигането на следващата голяма цел на Полша – присъединяване към Г-20. Страната беше поканена като гост на следващата среща на върха на Г-20 през декември, но като постоянен член тя ще има по-силен глас на международната сцена.

Това несъмнено би било победа и за Европа, показвайки стойността на отворените пазари, либералните системи и силните иституции, основани на правила, казва Пиатковски. „Всички неща, които светът рискува да загуби в момента“, допълва той.