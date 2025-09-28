Полша вече е най-големият вносител в света на дронове от Тайван

Полша се превърна в най-големия купувач на дронове от Тайван, тъй като източноевропейската страна, която се намира в непосредствена близост до Русия, укрепва отбранителните си способности и се стреми да намали зависимостта си от китайски части, пише Bloomberg.

Към момента Полша поема почти 60% от износа на дронове от Тайван, който през тази година се е увеличил до около 32 млн. долара до август спрямо почти нула през предходните години. Следващият по големина вносител на дронове от Тайван са САЩ, на които островната страна е продала летателни апарати за около 7 млн. долара през същия период.

Тайванският производител на дронове Ahamani съобщи, че търсенето от Полша е толкова голямо, че планира да отвори завод там и че други чуждестранни компании, включително голяма южнокорейска компания за дронове, са се обърнали към него за закупуване на некитайски двигатели.

„По мое мнение Европа е много важен пазар за индустрията с дронове. А Полша е ключов вход и база за нас“, съобщи главният изпълнителен директор на компанията Кун Цзу-чи. „Тъй като компаниите за дронове от цял свят търсят некитайски вериги за доставки, има недостиг на двигатели и батерии“, допълва той.

Дроновете играят ключова роля за Украйна и нейните съюзници след руското нашествие през 2022 г. и през последните седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на редица страни членки на НАТО, включително Полша.

В резултат на това индустрията с дроновете в Полша се разрасна бързо и сега се ориентира към чуждестранни пазари. Приходите на най-големия производител на дронове в страната WB Electronics нараснаха над два пъти на годишна база до почти 3 млрд. злоти (289 млн. долара) през 2024 г. спрямо 343 млн. злоти през 2021 г. преди войната. Той е предложил споразумение за съвместно производство с Ahamani, съобщи Кун.

WB, която разчита в голяма степен на договори с армията, продава и оборудване на Украйна и има производствено съоръжение там.

„За Полша по-близкото сътрудничество с Тайван е много добра новина“, казва Юстина Сикерчак, член на съвета на директорите на Полската камара за безпилотни системи. „В случай на дестабилизиране на нашата страна или нарастващи хибридни заплахи, ние в Полша трябва да бъдем подготвени да увеличим производствения си капацитет“, допълва тя.

Ролята на дроновете в Украйна подтикна и Тайван да ускори развитието на индустрията си. Въпреки силната си промишлана база и възможности за производство на първокласни чипове, секторът изпитва затруднения с ограничени поръчки и недостиг на ключови компоненти, докато по-големи компании избягват да навлизат в тази област поради бизнес интереси в Китай или предполагаема липса на търсене.

За да се справи с тези предизвикателства, правителството в Тайпе подкрепя индустрията със субсидии за научно-развойна дейност и програми за обществени поръчки. Нарастващото търсене от западните страни, които искат да заобиколят китайските компоненти, също създава нови възможности за Тайван. Документи показват, че китайски компании са доставяли военни дронове за руската военна кампания.

Една от полските компании, които внасят тайвански части за дронове, е Farada Group, производител на дронове и доставчик на услуги, който има планове за навлизане на американския пазар.

„Когато планирахме експанзията си в САЩ, които са много естествен пазар за нас, трябваше да започнем да мислим за замяна на китайските компоненти в дроновете ни с компоненти от други, сигурни източници“, казва Йоана Рутковска, оперативен директор на Farada.

Полша се превърна в най-големия пазар на Тайван за завършени дронове. Графика: Bloomberg LP

Компанията си партнира с тайванския производител на компоненти за дронове Ahamani през 2023 г. и внася предимно двигатели и батерии.

„Тайван предлага висококачествени еквиваленти с подобна наличност“, които отговарят на американските стандарти за безопасност, казва Рутковска. Компанията се надява да продава дронове на тайванската армия, тъй като разширява доставките си.

Доставките от Тайван също помагат на полските компании да смекчат последиците от намаляването на продажбите на Китай към САЩ и Европа.

„Увеличаването напоследък на вноса на компоненти от Тайван за Полша се дължи на факта, че Полша е единствената стана, която доставя повечето от тези компоненти като посредник на Украйна. Ограниченията, наложени от Китай, доведоха до увеличаване на вноса на тези компоненти от Тайван“, казва Игор Скавински, главен изпълнителен директор на FlyFocus, която произвежда дронове за полската армия.

FlyFocus купува предимно европейски компоненти, за да поддържа къси вериги на доставки, но се обръща към Тайван, ако компонентите в Европа са твърде скъпи.

Търговските отношения позволиха на Полша да увеличи производството в момент на повишени рискове за сигурността, като същевременно предлага на Тайван опит в сигурна среда близо до Украйна“, казва Сикерчак.

„Близостта ни до Украйна определено е предимство. Украйна вече е основен клиент на части за дронове, което ни позволява да натрупаме ценен опит от украинските производители и клиенти на дронове. Близостта на Украйна създава възможност за изпробване на оборудване за дронове на бойното поле“, допълва тя.