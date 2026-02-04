Българската икономика през 2026 г: Преструктуриран растеж и охлаждане на инфлацията

Българската икономика ще запази темп на растеж от около 3% през 2026 г., изпреварвайки ръста в еврозоната. Инфлацията постепенно ще се охлажда, а ръстът на заплатите се ще забави. Това коментира Петър Атанасов, главен икономист на Банка ДСК, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Очаква се да видим преструктуриране на компонентите на растежа – износът се очаква да отбележи положителен ръст, тъй като големи предприятия ще възстановят нормалните си производствени темпове, вносът също ще расте заради увеличаващите се доходи и потребление, а инвестициите – също, най-вече заради публичните инвестиции в отбрана и процесите по модернизация на инфраструктурата, посочи икономистът.

Атанасов очаква охлаждане на потребителските цени през 2026 г., тъй като те вече стъпват на база по-високите цени от 2025 г. Въпреки това негативен ефект върху инфлацията ще има експанзионистичната фискална политика и ръстът на доходите, който през 2026 г. вероятно ще намалее.

По думите на икономиста инфлацията, отчетена през януари, не е свързана с въвеждането на еврото в България, а с вероятно с повишените разходите на самите доставчици. „В момента се потвърждават оценки, за които ние говорехме три месеца наред, че приемането на еврото само по себе си няма да окаже влияние върху покачване на цените. Други са факторите, които определят движенията при цените.“

Експертът подчерта, че еврозоната няма да доведе автоматично до икономически растеж и повече инвестиции,по-скоро частните инвестиции изчакват развоя на политическата обстановка в държавата.

Не се очаква повишение на лихвите по кредитите, каза още събеседникът – нито при жилищните, нито при фирмените и потребителските.

Що се отнася до политическата нестабилност, Атанасов посочи, че през последните години има чести служебни и временни правителства, но икономиката се представя добре с нива над средните нива за еврозоната.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.