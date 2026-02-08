Чиполоне: ЕЦБ ще оцени въздействието на укрепването на еврото през март

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще оцени ефектите от скорошното поскъпване на еврото спрямо долара върху растежа на потребителските цени в своите тримесечни прогнози, които ще бъдат публикувани през март, заяви членът на Управителния съвет на регулатора Пиеро Чиполоне, цитиран от Bloomberg.

Представителите на ЕЦБ разглеждат валутния курс като един от елементите „за прогнозиране на динамиката на инфлацията“, заяви италианецът, добавяйки: „Ще видим как новите прогнози съвпадат и какво ще бъде въздействието им“.

Същевременно Чиполоне подчерта, че ЕЦБ няма конкретна цел за единната валута и че тя се движи около 1,17-1,18 долара вече почти година.

„След епизода, който видяхме преди няколко седмици, сега тя се е върнала на нивата, наблюдавани през предходните месеци“, заяви Чиполоне.

Миналата седмица представители на ЕЦБ запазиха разходите по заемите непроменени.

Управителят на Гръцката централна банка Янис Стурнарас заяви пред Bloomberg в петък, че централните банкери в региона следят валутния курс, но нарече движенията досега „недраматични“. Повечето инвеститори и икономисти не очакват по-нататъшни съкращения след осемте намаления на лихвите от страна на ЕЦБ до момента.

Въпреки това, инфлацията в еврозоната се охлади доста под целта на ЕЦБ през януари до 1,7%, а някои централни банкери се притесняват от по-продължително забавяне поради силата на единната валута и пречките пред икономическия растеж. Съществува „реален риск от по-ниска от очакваната инфлация“, заяви Оли Рен, управител на централната банка на Финландия, посочвайки по-силното евро като един от факторите.

„Вземаме предвид валутния курс като входен фактор в нашите прогнози“, посочва Чиполоне, който е смятан за един от най-умерените членове на УС на ЕЦБ по отношение на движението на лихвите. „Това е част от целия набор от фактори, които вземаме предвид, за да прогнозираме динамиката на инфлацията“, изтъква той.