Бизнес климатът в България запазва възходящата си тенденция през февруари

През февруари общият показател на бизнес климата в България запазва приблизително равнището си от предходния месец, като нараства със 17,4% спрямо увеличението за януари от 17 на сто. Повишение се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите остава на нивото си от януари, а в строителството е регистрирано понижение, става ясно от нов доклад на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Бизнес климатът в промишлеността отчита ръст от 0,8 процентни пункта (от 15,5% на 16,3%) в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно настоящата производствена активност обаче са по-резервирани, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца са благоприятни.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 45,7% и 34,5% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климат в промишлеността в България. Източник: НСИ

Строителство

През февруари бизнес климата в строителството намалява с 1,4 процентни пункта (от 15,8% на 14,4%), което се дължи на резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Спрямо януари обаче анкетата регистрира увеличение на настоящата осигуреност на производството с поръчки, което е съпроводено и с повишени очаквания за строителната активност в краткосрочен план.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите, като в сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и втория фактор.

Относно продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климат в строителството в България. Източник: НСИ

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 1,7 процентни пункта (от 26,9% на 28,6%) (виж фиг. 8) в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени търговците на дребно предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

Бизнес климат в търговията на дребно в България. Източник: НСИ

Услуги

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава на нивото си от предходния месец. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се подобряват, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни.

Бизнес климат в услугите в България. Източник: НСИ

Факторите, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията, са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

Относно продажните цени в сектора на услугите 86,7% от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.