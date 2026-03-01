IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Нагел: Ролята на долара като предпочитана валута в несигурни времена е все по-съмнителна

Засега слабостта на долара ще се запази, тъй като загубата на доверие от международните инвеститори може да продължи още дълго време, счита централният банкер

20:24 | 01.03.26 г. 1
Йоахим Нагел. Снимка: Bloomberg LP
Йоахим Нагел. Снимка: Bloomberg LP

Традиционната роля на американския долар като предпочитана валута във времена на несигурност все повече е под въпрос, което води до слаба валута, заяви членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Йоахим Нагел, цитиран от Bloomberg.

„Съмненията относно статута на американския долар на убежище нарастват. Засега слабостта на долара ще се запази, тъй като загубата на доверие от международните инвеститори може да продължи още дълго време“, счита Нагел.

В изказване пред предприемачи в Баден-Баден, Германия, председателят на Бундесбанк изтъкна, че „поскъпването на еврото спрямо американския долар – и други валути, от март миналата година насам, е от значение за растежа и инфлацията в еврозоната“.

Повечето представители на ЕЦБ подценяват опасността поскъпването на еврото през последно време да натежи върху развитията около потребителските цени. Нагел подчерта, че сегашната „картина с инфлацията в еврозоната като цяло е благоприятна“.

„Намираме се в добра позиция“, каза той и повтори ангажимента си за подход на ЕЦБ „среща за среща“. „В същото време сме готови да коригираме позицията си за валутната политика във всяка посока, когато стане необходимо“.

По-малко от три седмици преди следващото заседание за паричната политика, повечето официални представители подкрепят депозитната лихва да остане на ниво от 2%, което смятано за неутрално. Те прогнозират, че инфлацията ще се стабилизира около целта от 2% в средносрочен план и че растежът ще набере скорост през следващите години.

ЕЦБ очаква целта за инфлацията да бъде постигната през 2028 г. Графика: Bloomberg LP ЕЦБ очаква целта за инфлацията да бъде постигната през 2028 г. Графика: Bloomberg LP

Но някои виждат рискове от по-слаба от очакванията дейност, особено предвид породените от президента на САЩ Доналд Тръмп сътресения в търговията и по-продължителна инфлация от вече очакваната.

Националните показатели от миналата седмица бяха смесени, като ръстът на цените се ускори повече от прогнозираното във Франция и Испания, а неочаквано се забави до 2% в Германия. Във вторник, икономисти, участвали в допитване на Bloomberg, прогнозираха непроменено ниво от 1,7% в еврозоната с 21 страни членки.

„Последиците за растежа и инфлацията от тази промяна върху митническия режим вероятно ще останат ограничени. Но кой знае дали митата ще бъдат в сила след 150 дни и на какво ниво?“, отбеляза Нагел.

В изказването си в Баден-Баден той заяви още, че е крайно време Европа да стане по-независима, особено в отбранителните ѝ способности и критичните индустрии. В стремежа към икономическа сила и суверенитет Европа трябва да се сближи още повече, счита Нагел.

Според него Съюзът за спестявания и инвестиции ще засили производителността, растежа и автономността на Европа от гледна точка на източници за финансиране. „Европа трябва да стане по-независима“ при разплащанията, смята Нагел. Той е на мнение, че емитирането на цифрова валута на централната банка може да придвижи напред финансовата интеграция.

evlogi
преди 6 минути
При въвеждането си като електронна валута на 1 януари 1999 г. курсът на еврото спрямо щатския долар беше определен на 1.1686 $ за евро. През първия ден на търговия на 4 януари 1999 г. (понеделник)когато валутните пазари отвориха курсът се повиши до около 1,18 USD. Днес, 1 март 2026 година, курсът е 1.1817 $ за евро. Не ми изглежда особено драматична промяна...
