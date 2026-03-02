Канада и Индия сключиха споразумение за доставка на уран за близо 2 млрд. долара

Канада подписа серия от споразумения с Индия, насочени към задълбочаване на отношенията в области като критични минерали и енергетика, докато търси повече съюзи на фона на напрежението със САЩ, съобщава Wall Street Journal.

Канада и Индия сключиха ново енергийно партньорство, включващо сделка на стойност 2,6 млрд. канадски долара, или 1,91 млрд. щатски долара, в рамките на което канадската компания Cameco ще доставя уран на Индия за ядрена енергия от 2027 до 2035 г., съобщи в понеделник кабинетът на канадския министър-председател.

През тази година ще бъде сключено ново всеобхватно споразумение за икономическо партньорство между двете страни, което има за цел да удвои двустранната търговия до 70 млрд. канадски долара до 2030 г., се посочва в изявлението.

Споразуменията бяха сключени по време на посещението на канадския премиер Марк Карни в Индия с цел да се преодолеят години на напрегнати двустранни отношения и да се задълбочат търговските връзки, които биха могли да намалят икономическата зависимост на Канада от САЩ.

Карни посети и Китай, където договори търговско сближаване с Пекин. Канада заяви, че целта ѝ е да удвои износа извън САЩ в рамките на десетилетие, което ще доведе до увеличение на търговията с 300 млрд. канадски долара.

В изявлението от понеделник се посочва, че другите споразумения, подписани с Индия, са за засилване на сътрудничеството в областта на критичните минерали и технологии.

„Канада и Индия имат огромни предимства и растящи амбиции в технологичния сектор, особено в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и аерокосмическата индустрия“, се посочва в изявлението.

HCL Technologies – третата по големина компания за IT услуги в Индия, ще разшири дейността си в Канада, като до 2030 г. ще увеличи персонала си със 75%.

Карни и делегацията му се срещнаха и с бизнес лидери от различни сектори, като по време на посещението бяха подписани търговски сделки на стойност над 5,5 млрд. канадски долара, които ще създадат хиляди работни места в Канада, се посочва в изявлението.

Индийският премиер Нарендра Моди и Карни се споразумяха също така да задълбочат двустранното сътрудничество в областта на сигурността и правоприлагането.

След Индия Карни ще посети Австралия и Япония.