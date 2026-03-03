Инфлацията в Турция се ускорява до над 31%

Годишният ръст на цените в Турция се е ускорил през февруари, усложнявайки усилията на централната банка за овладяване на инфлацията, които вече бяха застрашени от скока в разходите за енергия заради войната в Иран, предава Bloomberg.

Инфлацията в южната ни съседка се е ускорила до 31,53% на годишна база спрямо отчетените 30,65% през януари, показаха данни във вторник, в съответствие със средната прогноза в анкета на Bloomberg сред икономисти. Месечната инфлация възлиза на 2,96% при 4,84% през януари.

Трейдърите и част от икономистите вече очакваха Турската централна банка да постави на пауза пониженията на лихвените проценти през март заради засиленото геополитическо напрежение. Последните данни вероятно ще затвърдят тези очаквания.

Зависима от вноса на енергия, Турция е уязвима към прекъсвания в доставките, докато САЩ и Израел нанасят въздушни удари по Иран, задълбочавайки регионалното напрежение. Икономисти от JPMorgan Chase & Co. и Deutsche Bank AG промениха позицията си, като заявиха, че очакват паричните власти да запазят лихвите без промяна този месец, след като ги понижиха на последните пет заседания.

„Събитията в Близкия изток изискват предпазливост и би трябвало да изместят баланса на рисковете за Турската централна банка в полза на изчакването, за да се оцени вероятното въздействие върху динамиката на инфлацията“, заяви Ник Рийс, ръководител на макроикономическите изследвания в Monex Europe Ltd. Според него обаче примирие, постигнато преди решението за лихвите на 12 март, може отново да върне на масата вариант за понижение.

Конфликтът налага преразглеждане на очакванията за намаляване на лихвите по света, като трейдърите също така ограничават залозите за облекчаване на паричната политика в Източна Европа, както и на развити пазари като САЩ и Великобритания.

Преди публикуването на данните във вторник JPMorgan ревизира оценката си за инфлацията в Турция в края на годината до 25% и замени очакването си за понижение на лихвата със 100 базисни пункта този месец с прогноза за пауза в цикъла на облекчаване.