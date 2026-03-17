Настроенията сред германските инвеститори се сриват на фона на войната в Иран

Оптимизмът сред германските инвеститори се влошава с много по-рязък от очакваното темп, тъй като войната в Иран охлажда надеждите, че най-голямата икономика в Европа е на прага на силно възстановяване, предава Bloomberg.

Индексът на очакванията на института ZEW спада до -0,5 пункта през март от 58,3 пункта през февруари, сочат публикувани във вторник данни. Това е под всички прогнози в проучването на Bloomberg сред икономисти, което предвиждаше стойност от 39,2 пункта, и е най-ниската стойност, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви за първи път митата си през април миналата година.

„Ескалацията на напрежението в Близкия изток води до скок в цените на енергията и увеличава инфлационния натиск“, посочва в изявление председателят на ZEW Ахим Вамбах. „Това повишава притесненията, че зараждащата се тенденция към икономическо възстановяване в Германия ще се забави. Колко силни ще се окажат тези ефекти, зависи от интензивността и продължителността на конфликта“, добавя той.

Войната в Иран и произтичащият от нея скок в цените на петрола и газа породиха опасения, че зараждащото се възстановяване на Германия може да бъде прекъснато, въпреки че страната се възползва от разходи за инфраструктура и отбрана за стотици милиарди евро. Миналата седмица Deutsche Bank понижи прогнозата си за растежа за 2026 г. от 1,5% на 1%.

Данните бяха оповестени преди заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) за лихвените проценти, на което представителите ѝ ще се опитат да оценят въздействието на събитията в Близкия изток върху растежа и инфлацията в еврозоната. Те обаче вече сигнализираха, че е твърде рано да се правят категорични изводи.

Още преди войната икономиката на Германия отбеляза доста слаб старт на годината, като промишленото производство, фабричните поръчки, износът и продажбите на дребно не оправдаха очакванията. През февруари имаше по-добри новини, като проучванията сред бизнеса показаха, че производственият сектор е отбелязал растеж за първи път от 2022 г. насам.

През 2025 г. Германия отбеляза ръст от едва 0,2% след две години на свиване - темп, който канцлерът Фридрих Мерц определи като „незадоволителен“.