Икономиката на ЕС - от глобализъм към протекционизъм

Икономиката на Европейския съюз (ЕС) преминава през фундаментална трансформация под натиска на поредица от кризи - от пандемията от Covid-19 до геополитическите конфликти и енергийните сътресения. Това коментира Катя Миленова, оперативен директор на Mainsource, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Тя посочи, че глобалните вериги на доставки се пренареждат, а фокусът се измества от ефективност към устойчивост и сигурност. Засилват се тенденциите към протекционизъм и стратегическа автономия, докато рисковете пред финансовата система и индустрията остават високи.

„Икономиката на ЕС преминава от предвидима и глобализирана към несигурна и фрагментирана. Над 70% от веригите на доставки вече са засегнати от нови тарифи и геополитическо напрежение, което принуждава производителите да поставят дългосрочната устойчивост пред краткосрочните печалби и обемите“, каза Миленова.

Глобализацията не изчезва, но се трансформира, като моделът, базиран единствено на най-ниска цена, постепенно отстъпва място на сигурността и стратегическата автономия. Предвидимостта на пазарите намалява значително, а компаниите са принудени да преосмислят стратегиите си.

„Нашият анализ показва край на наивния глобализъм. Той продължава да съществува, но глобализмът, който е фокусиран върху търсене само на най-ниската цена на продукт, вече не съществува. Когато ги обобщим като ценности - те са заменени от стратегическа автономия, сигурност и суверенитет. Старите вериги на създаване на стойност се прекъсват. И пазарната предвидимост днес е се чист хазарт - не можем да говорим за такава “, подчерта гостът.

Финансовата система остава относително устойчива благодарение на своята интеграция и дигитализация, но натискът върху производителите се засилва. „Финансовата ни система към момента е интегрирана и дигитализирана и е по-подготвена за инфлационни шокове. Истинският шок за производителите е увеличената цена на риска. Истината е, че в нашата практика хаоса засяга най-вече бизнеси, които разчитат на късмет, че старото нормално ще се върне. Тази нагласа е несъстоятелна“, каза тя.

Европейският съюз ускорява трансформацията си чрез концепцията за „отворена стратегическа автономия“. Зелената трансформация също се преформулира - от климатична политика към инструмент за икономическа устойчивост. Това води до промяна в бизнес моделите и приоритизиране на сигурността на доставките пред минималните разходи. „Зеленият преход започна с климатична цел, но той вече не е само това - той е въпрос на икономическа сигурност“, отбеляза Миленова.

