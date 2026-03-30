Как Европа да стабилизира икономиката си в новата геополитическа среда?

На фона на новата геополитическа и икономическа несигурност Европейският съюз отново е в ситуация, която изисква бързи решения, за да гарантира стабилност на икономиката при високи цени на енергията.

Сериозни са рисковете от стагфлация заради енергийния шок и нарушените доставки. В краткосрочен план могат да помогнат субсидии, данъчни облекчения и енергийни мерки. В дългосрочен – диверсификация на енергията, включително ядрена и по-ефективни технологии. Това са част от коментарите в анкетата на Bloomberg TV Bulgaria сред водещи експерти: "Как Европа да стабилизира икономиката си?".

Петко Вълков, началник управление "Трежъри" в ББР:

Темата за Европа не е нова и необходимите стъпки са ясни, но се реализират твърде бавно. Още след началото на войната в Украйна трябваше да се ускори енергийната независимост, която все още не е постигната. Нужни са значителни инвестиции в електроразпределителната мрежа и диверсификация на източниците. Паралелно с това е важно намаляване на регулациите и бюрокрацията, особено за бизнеса, както и въвеждане на данъчни стимули за иновации. Разширяването на търговските споразумения също е ключово за подобряване на конкурентоспособността на Европа.

Мартин Търпанов, ръководител „Дългови инструменти“ в DeltaStock:

Крехкото възстановяване на европейската икономика след COVID и войната в Украйна е изправено пред сериозни рискове от стагфлация, заради енергийния шок и нарушените доставки. Ако конфликтът се проточи, ефектите ще бъдат по-дълбоки.

Инструментите на политиците са ограничени – ЕЦБ може да повишава лихвите, което допълнително забавя растежа, а фискалното пространство е свито заради високи дефицити. В краткосрочен план могат да помогнат субсидии, данъчни облекчения и енергийни мерки. В дългосрочен – диверсификация на енергията, включително ядрена и по-ефективни технологии.

Мартин Георгиев, ръководител на отдел „Международни финансови пазари“ в БенчМарк:

Европа трябва спешно да се фокусира върху няколко стратегически стълба. На първо място е изграждането на независима отбрана и увеличаване на инвестициите в сигурност. Паралелно с това постигането на енергийна независимост е критично за стабилността на производството. В технологичен план е необходимо ускоряване на иновациите, за да се преодолее изоставането спрямо САЩ и Китай.

Ключът към икономическата устойчивост е синхронът между ЕК и ЕЦБ, както и преминаването към обща фискална политика. Относно инфлацията, само повишаването на лихвите не е достатъчно и крие риск от тежка рецесия. Нужни са комплексни дипломатически и икономически решения.

Даниел Василев, икономист в Admirals:

Европа е сред най-засегнатите от енергийната криза, особено при втечнения газ, където доставки се пренасочват към по-изгодни пазари. Проблемите са до голяма степен структурни и резултат от дългогодишни политики.

Според този подход не бива да се залага на допълнителен интервенционизъм, тъй като той може да задълбочи проблемите чрез дълг и инфлация. Положителен сигнал е връщането към ядрената енергия, макар ефектът да е дългосрочен. По-устойчивото решение е насърчаване на свободната търговия и оставяне на пазарите да коригират дисбалансите въпреки трудната геополитическа среда.

