IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Британската икономика изненадващо е нараснала преди удара от войната в Иран

Конфликтът заплашва да засегне Обединеното кралство по-силно от всяка друга голяма развита икономика

10:05 | 16.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Британската икономика се е разширявала бързо в седмиците преди избухването на войната на САЩ и Израел в Иран. Това показва доколко конфликтът в Близкия изток е променил перспективите на страната, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,5% през февруари, съобщи в четвъртък Националната статистическа служба (ONS). Резултатът следва ръст от 0,1% през предходния месец.

Ръстът е значително по-бърз в сравнение с очакваното от икономистите увеличение от 0,1%. Това е най-силният месечен резултат за икономиката на Великобритания от 2024 г. насам.

Настроенията обаче бързо се промениха след американско-израелската атака срещу Иран на 28 февруари, която наруши веригите за доставки на енергийни ресурси и разтърси световните пазари. Войната заплашва да засегне Обединеното кралство по-силно от всяка друга голяма развита икономика, като повишава разходите по държавното финансиране и увеличава натиска върху вече затрудненото правителство.

Икономистите очакват инфлацията в страната да скочи до почти два пъти над целта на Английската централна банка (АЦБ), като те вече понижиха прогнозите си за икономическия растеж на страната. Според оценка на Resolution Foundation енергийният шок ще направи средното домакинство с около 500 паунда (близо 580 евро) по-бедно.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
икономиката на великобритания
напиши коментар
Специални проекти виж още
Коментари

Добави коментар
