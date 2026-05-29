Производствените цени в България са нараснали с над 15% на годишна база през април

Производствените цени в България се увеличават през април на месечна и на годишна база. Ръстът спрямо март в индекса на цените на производител е 1,9%, а в сравнение с година по-рано е 15,2%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Статистиката установява, че за един месец по-високи цени се наблюдават в добивната промишленост - с 15,9%, в преработващата промишленост - с 1,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%.

Повишение на цените в преработващата промишленост е регистрирано при производството на химични продукти – с 4,5%, производството на тютюневи изделия - с 2%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,9%.

Понижение е отчетено при производството на компютърна техника, електронни и оптични услуги - с 1%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 0,7%.

Общият индекс на цените на производител през миналия месец е с 15,2% над нивото от април 2025 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 64,3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16,6%, както и в преработващата промишленост - със 7,5%.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 19,8%, производството на химични продукти - с 12,7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 8.1%.

НСИ регистрира намаление на цените при: производството на хранителни продукти - с 2,4%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 1%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,4%.

Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2021 = 100)

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 1,2% през април 2026 г. спрямо март 2026 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 3,3%, и в преработващата промишленост - с 2,3%, а намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при производството на химични продукти - с 4,8%, производството на тютюневи изделия и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с по 3.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3,3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 14,5% в сравнение с година по-рано. Ръст на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 27,1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11,9%, и в преработващата промишленост - с 5,6%.

През април по-високи цени в преработващата промишленост на годишна база НСИ констатира при: производството на химични продукти - с 13,8%, производството на основни метали - с 10.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.5%.

По-ниски цени са отчетени при производството на електрически съоръжения - с 6,8%, при производството на хранителни продукти - с 4,3%, и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 2,9%.

Индекси на цените на производител във вътрешния пазар в промишлеността (2021 = 100)

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през април расте за месец с 2,9% и с 16,3% спрямо година по-рано.