България и Румъния остават извън Шенген, Хърватия влиза

Съветът на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи отхвърли днес с 25 гласа "за" и 2 "против" предложението България и Румъния да се присъединят към Шенген, съобщи БТА по информация от български дипломати, участвали в заседанието.

Австрия е блокирала присъединяването на Румъния и България, а Нидерландия е подкрепила кандидатурата на Румъния, но се е противопоставила на българската, предаде Euronews. Решенията на Австрия и Нидерландия бяха очаквани, след като и двете страни вече изказаха резервите си по темата.

Както се очакваше, предложението за Хърватия е било одобрено.

В профила си в Twitter Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз обяви официално, че Шенгенското пространство се разширява за първи път от повече от десетилетие с одобрението на членството на Хърватия от 1 януари 2023 г.

The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade. Ministers approved #Croatia's membership as of 1 January 2023!