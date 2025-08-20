Кремъл трудно ще убеди руснаците, че трябва да се преговаря със Зеленски

Белият дом работи активно за среща между президентите на Украйна и Русия, президентът Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че двамата не са "най-добри приятели", но очаква че ще си говорят, за да бъде сложен край на войната в Украйна. За руския президент Владимир Путин обаче това е проблем.

The Wall Street Journal обръща внимание, че в последните три години и половина Кремъл убеждава руснаците, че украинският президент Володимир Зеленски е "марионетката на Запада" и "нелегитимен" (заради изтеклия мандат и невъзможността за провеждане на избори в Украйна заради активните бойни действия - б.р.). Това е наратив, с който Путин всъщност оправдава голяма част от действията си в Украйна, за която руската пропаганда заявява, че няма собствена политика и е подчинена на Запада.

Руските медии често припомнят и миналата кариера на украинския президент, който беше един от най-популярните актьори и продуценти в рускоезичния свят, наричайки го "комик", намеквайки, че не е сериозен политик. Зеленски има и юридическо образование.

Нещо повече - през февруари 2022 година Путин определи целите на наречената от него "специална военна операция" и една от тях беше "денацификация", която по-късно руските власти обясниха като смяна на властта в Киев. Сега американският президент настоява Москва да преговаря за прекратяване на войната със същата власт, а в изявленията си руският президент дори не произнася името на Володимир Зеленски.

Володимир Зеленски многократно е заявявал, че е готов на среща с Владимир Путин. Той дори го чакаше в средата на май в Истанбул, когато руският президент заговори, че е готов на среща. Тогава Кремъл изпрати за преговори президентския съветник и бивш министър на културата Владимир Мединский. След срещата си с Тръмп преди дни украинският президент заяви по време на брифинг, че не поставя никакви условия, за да проведе разговор с Путин, като например примирие, което да намали напрежението между двете страни и да позволи преговори за мир, защото в противен случай и Путин ще има своите условия, които Киев да не може да изпълни.

След изявленията на Вашингтон и приготовленията за среща руските власти уклончиво съобщават, че са готови да "повишат нивото на преговарящите", а публикации в руски медии намекват, че по-скоро виждат среща на ниво външни министри. Такава имаше през пролетта на 2022 година - Сергей Лавров разговаря с тогавашния министър Дмитро Кулеба, но без някакъв успех.

Говорителят на външното министерство Мария Захарова и бившият президент Дмитрий Медведев отново започнаха своите словесни атаки към Зеленски, които да дадат основание на Путин да откаже разговорите.

Но Доналд Тръмп изглежда категоричен, че иска среща между двамата и ако някой от тях се откаже, може да си навлече гнева му и санкции, пише още WSJ. Сядайки на масата със Зеленски обаче, Путин си навлича значителни политически щети и това ще има ефект и сред елита и негови съратници, и сред руското общество. Това е и причината Кремъл да се съгласи на среща с Тръмп, светкавично организирана за броени дни, и да настоява за "внимателна подготовка" (по думите на външния министър Сергей Лавров) за среща с Володимир Зеленски.

Путин отказва да признае и Европа като участник в евентуални преговори в мирния процес, но всъщност голяма част от санкциите, за които настоява да бъдат премахнати, зависят само от Брюксел.

Според военни анализатори, цитирани от WSJ, среща със Зеленски ще покаже още, че Русия реално иска да приключи войната. В момента позицията на Путин е, че печели на фронтовата линия и така или иначе ще окупира анексираните области в административните им граници. Той представя като голяма отстъпка получаването на Донецка област срещу прекратяването на бойните действия в другите зони. Но според оценки на британското военно разузнаване и ежедневните анализи на Института за изучаване на войната (ISW) пробивът в Донецка област при днешния ход на бойните действия ще отнеме години наред и големи загуби в жива сила и техника.

Общите снимки на Путин (в гръб) и Зеленски са рядкост - двамата се срещнаха за пръв и последен път в Париж през 2019 г. Снимка: Bloomberg

Единствената лична среща между Путин и Зеленски беше през декември 2019 година в Париж. Тогава украинският президент беше току-що избран и двамата трябваше да обсъдят Минските споразумения. Пробив обаче беше постигнат само по отношение на обмен на военнопленници и за договор за транзит на природен газ, който не беше продължен след 1 януари 2025 година.

В пресслужбите на Кремъл и на Банкова има съобщения за няколко телефонни разговора през годините, но от началото на пълномащабната война президентите официално не са разговаряли в никакъв формат.