Гаранциите за Украйна ще проработят, само ако Владимир Путин повярва в тях

Във филма от 1963 г. "Голямото бягство" 76 затворници бягат от лагер и всичко започва с надежда и приповдигнатост, но завършва с убийството и повторното затваряне на почти всички, пише колумнистът на Bloomberg Марк Чемпиън. Той прави паралел между началните кадри на филма и срещата на европейските съюзници със американския президет Доналд Тръмп във Вашингтон преди ден.

Притеснените европейски лидери си отдъхнаха, защото разговорите минаха изненадващо добре на фона на очакванията след явната политическа победа на Русия в Аляска. Нямаше токсични сблъсъци между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, Европа не беше принудена да избере между скъсване на отношенията със САЩ и мирно споразумение, което да доведе не само до капитулацията на Украйна, а в крайна сметка и на проблеми за цяла Европа, отбелязва анализаторът.

Най-положителното от цялата показност около поредицата от срещи е, че САЩ са съгласни да бъдат сред гарантите за сигурността за Украйна, както и ангажиментът на Тръмп да организира среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Именно този пробив беше необходим, за да могат да се водят разговори и за териториални отстъпки, и за мирно споразумение - те не биха проработили без участието на САЩ, а до 18 август участието на САЩ съвсем не беше сигурно.

В срещата в понеделник Тръмп заяви, че американските гаранции ще бъдат "силни", ще защитават Украйна. Как точно ще изглеждат те, засега не е ясно. Но всъщост въпросът за тяхата ефективност зависи само от това дали Украйна ще повярва, че Тръмп ще изпълни своите анагжименти и ще се притече на помощ. "А още по-важно - дали Путин ще повярва в това", отбелязва още Чемпиън.

За работят гаранциите руският президент трябва да вярва, че европейската "коалиция на желаещите" ще спре всеки негов опит да поднови инвазията. "И как може да се повярва на това, когато Тръп продължава да казва, че това не е война на САЩ и спира да плаща за американските оръжия, които изпраща на Киев? Когато с удоволствие обвинява Украйна или САЩ за началото на войната, и никато Русия, която нападна суверенна държава?", пише още анализаторът.

Той обръща внимание на случайно прихваната реплика от отворен микрофон по време на протоколните снимки. Тръмп коментира пред френския президент Еманюел Макрон, че мисли, че "той иска да подпише сделка заради мен", вероятно визирайки Владимир Путин.

"Разбираш ли?! Колкото и лудо да звучи", допълва още Тръмп в Белия дом. Това не просто звучи лудо, то е лудо, казва Марк Чемпиън.

Европа разбра какво е намислил Путин

Руският президент е намислил това, което нарича възстановяване на Русия, да заеме полагащто ѝ се от историята място, а той да бъде определен като един от най-добрите руски управници от времето на Петър Велики до Йозеф Сталин. За да бъде изпълнен този план контролът над Украйна е задължителен и Путин би се отказал от този план, само ако види, че не може да бъде изпълнен.

По тази причина Украйна, Прибалтийските страни и Полша се опитват да "избягат" на Запад и да бъдат членове на НАТО - не за да нападнат Русия, а за да имат защитата, че няма да бъдат върнати в орбитата на Москва. Европейските лидери разбраха това със закъснение, а Доналд Тръмп все още не го приема.

"Вероятно той (Доналд Тръмп - б.р.) смята, че всичко се върти около него - ако бил президент, войната нямаше да започне, ако се върне в Белия дом, ще я спре за 24 часа. И сега - само ако можеше да поговори лично с Путин, ще получи сделка. Това е фантазия, която прави американския президент лесна плячка за бившия агент от КГБ", допълва още Марк Чемпиън.

И това беше толкова явно в Аляска, че дори и приближените журналисти от Fox News задодоха неудобните въпроси как тази среща може да бъде определена, след като не постигна основната цел, с която беше организирана - примирие.

Анализаторът е категоричен, че Тръмп не бива да бъде обвиняван за своите действия, защото действително търси начин да прекрати кръвопролитна война. Но нито срещата в Аляска, нито последвалата я във Вашингтон, променят нещо в този конфликт - Русия все така иска да окупира колкото е възможно повече от Южна и Източна Украйна и да контролира останалата част от държавата.

Владимир Путин вярва, че ще успее в това начинание - най-малкото, защото Украйна има по-малко жива сила, защото руският президент не изчислява човешките жертви в опитите да възстанови Русия като велика сила. Да не забравяме, че той смята, че най-голямата трагедия на нашето време е разпадът на СССР. Руският президент не вярва, че Европа ще има капацитет да се защити без САЩ, а Тръмп много явно показа, че тази война не го интересува.

Без примирие краят на войната се отдалечава и реалността е, че без натиск от САЩ Путин няма да спре войната. "За ъжаление такъв натиск засега е далечна перспектива", пише в заключение Марк Чемпиън.