Задава се нов етап за Европа с рестартирането на „френско-германския мотор“

Германия и Франция приветстваха „европейския нов етап“, след като двете европейски страни съгласуваха икономическата и стратегическата си политика в рамките на разговори на високо равнище в Тулон, като тесните връзки изглежда бяха възстановени след години на трудни отношения, съобщи ДПА.

На съвместно заседание на двете правителства в южния френски пристанищен град, в което участваха канцлерът на Германия Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон, страните успяха до голяма степен да разрешат дългогодишния си спор относно ядрената енергетика.

Съгласно рамковото споразумение, двете страни ще следват съвместен подход на европейско ниво за постигане на реципрочно разработване на енергийните източници с ниски емисии, включително ядрената енергия.

Двете страни отправиха още едно предупреждение към руския президент Владимир Путин в светлината на продължаващите въздушни нападения срещу Украйна, заплашвайки с по-нататъшни санкции и допълнителна подкрепа за Киев.

Мерц приветства резултата от разговорите, заявявайки, че „френско-германският мотор е заработил отново“.

„Ясен поглед върху реалността и най-добрата воля, която да я оформя, това за мен ... е духът на Тулон“, каза той.

Европейски нов етап

Френският президент се изказа в сходен дух.

„Когато Франция и Германия решат да продължат напред заедно, това променя ритъма на цяла Европа“, каза той след съвместните консултации.

„Тулон не е просто потвърждение на нашето приятелство. Той бележи достигането на нов европейски етап“, каза френският президент.

Макар че разговорите, в които участваха 10 министри от двете страни, изглежда предвещаваха ново начало в двустранните отношения, те се състояха във време на задълбочаваща се политическа криза във Франция.

Очаква се премиерът Франсоа Байру да поиска вот на доверие в парламента на 8 септември, което вероятно ще свали настоящото правителство. Макар че това няма да повлияе на позицията на Макрон, подобен резултат би го отслабил значително във вътрешнополитически план.

Топла прегръдка

Френско-германският съвет на министрите по икономическа политика и по сигурността, проведен във Фор дю Кап Брюн от 19-ти век с изглед към Лазурния бряг, беше първата среща от този вид, откакто правителството на Мерц встъпи в длъжност през май.

Макрон, чиито отношения с Мерц са много по-силни, отколкото с предшественика му Олаф Шолц, обеща рестартиране на отношенията по време на първото пътуване на германския консерватор до Париж, по-малко от 24 часа след като положи клетва.

В Тулон те се поздравиха с топла прегръдка, след като Макрон приветства Мерц в лятната си резиденция във Фор дьо Брегансон.

„Политиката се прави от хората, а не от институциите“, каза Мерц по-късно по време на съвместна пресконференция.

Решен ли е спорът за ядрената енергетика?

Икономическата политика беше в центъра на разговорите, като двете страни се споразумяха за всеобхватна съвместна пътна карта, включително за ядрената енергия.

Въпреки че двете съседни страни са възприели различни стратегии в енергийната политика, като Париж в момента разширява ядрените си мощности, докато Берлин е затворил атомните си електроцентрали, те възнамеряват вече да не си пречат взаимно в енергийната политика, а вместо това да си предлагат взаимна подкрепа.

Съгласно плановете Германия ще се откаже от противопоставянето си на използването на ядрена енергия от Франция в контекста на европейските правила и регламенти. Париж търси финансиране от ЕС за изследователски проекти за разработване на нови, по-малки реактори.

Германското правителство, от своя страна, си осигури френска подкрепа за развитието на водородни връзки с Югозападна Европа и за по-силна интеграция на електрическите мрежи на двете страни.

Споразумението за ядрената енергия с Франция предполага, че вътрешните разногласия в коалицията на Мерц са преодолени, след като лявоцентристките социалдемократи преди време се противопоставиха на класифицирането на ядрената енергия като устойчива.

Бюрокрация, изкуствен интелект, дигитална среща на върха

Други области, обхванати от документ от 26 страници, включват планове за разработване на разпоредби за преференциално третиране на европейските производители в централни и стратегически важни области на промишленото производство, включително обществените поръчки.

Германия и Франция също така се стремят да насърчават млади таланти, работещи в областта на изкуствения интелект, и да разширяват програмите за изкуствен интелект в двете страни.

Те целят да повишат европейската конкурентоспособност чрез намаляване на бюрокрацията и укрепване на единния пазар.

Междувременно Мерц и Макрон обявиха, че ще бъдат съорганизатори и ще присъстват на дигитална среща на върха в Берлин в опит да подобрят европейската координация по технологични въпроси.

Събитието ще включва високопрофилна програма с до 900 участници от политиката, бизнеса, науката и гражданското общество, което ще даде възможност на всички държави от ЕС да предприемат конкретни стъпки заедно за укрепване на дигиталния суверенитет в Европа, заяви германският министър на цифровата и държавната модернизация Карстен Вилдбергер.

Допълнителен натиск върху Русия

Що се отнася до подкрепата за Украйна в защитата ѝ срещу пълномащабната руска инвазия, Германия и Франция отдавна са до голяма степен единодушни, въпреки че Макрон многократно е предизвиквал недоумение в Берлин и извън него с противоречиви предложения, включително изпращане на сухопътни войски.

В Тулон обаче двете страни бяха категорични в осъждането си на продължаващите руски въздушни атаки срещу Киев, обещавайки по-нататъшна подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна.

„Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати войната си срещу Украйна“, заявиха двете правителства в съвместна декларация след срещата.

„В светлината на масираните руски въздушни удари срещу Украйна и нейното население и последиците за нашата собствена сигурност, Франция и Германия ще осигурят допълнителни средства за противовъздушна отбрана на Украйна“, се казва още в декларацията.

Междувременно съюзниците също „смятат, че ефективното прилагане и по-нататъшното засилване на санкциите са от съществено значение, за да се окаже максимален натиск върху Русия да прекрати незаконната си война срещу Украйна и в крайна сметка да донесе мир в Украйна и Европа.“

За тази цел Германия и Франция се стремят да настояват за санкции срещу Русия в рамките на Г-7, групата на водещите индустриални държави, и Европейския съюз, насочени срещу бизнеса в трети страни, които подкрепят войната на Русия срещу Украйна, според декларацията.

Двете държави също така се споразумяха „за необходимостта да се предоставят на Украйна надеждни гаранции за сигурност“, предназначени да възпрат Русия от повторно нападение в случай на постигане на мирно споразумение.

Париж и Берлин обаче се въздържаха от възможността за изпращане на войски, като се ангажираха само да подкрепят украинските сили, действащи на място.

Макрон обаче обяви през следващите дни още един кръг от консултации на „Коалицията на желаещите“, алианс от страни, ангажирани с осигуряването на мир в Украйна при евентуално споразумение за край на бойнтие действия.

Възможността за изпращане на европейски сухопътни войски ще бъде част от дневния ред, каза той.

