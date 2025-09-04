IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за държавната собственост

Депутати от опозицията заявиха, че ще направят всичко възможно държавните имоти да не излизат на търг

16:27 | 04.09.25 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за управление на държавната собственост, съобщи БНТ.

Със 125 гласа „за“ депутатите отхвърлиха ветото. Това се случи с подкрепата на ГЕРБ-СДС, „БСП- Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС-Ново начало“. Само един депутат от ИТН гласува „въздържал се“.

В подкрепа на ветото на държавния глава гласуваха от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, АПС, МЕЧ и „Величие“.

Промените в Закона за държавната собственост бяха приети на 31 юли – в последния ден преди лятната ваканция на депутатите.

През август президентът върна текстовете за ново обсъждане в зала с мотива, че "приетите в последния момент промени отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата".

Според  Румен Радев се улеснява продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Той смята, че с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

Депутати от опозицията заявиха още през юли, че целта на промените в закона е разпродаването на 4400 държавни имота. Днес от МЕЧ обявиха, че ще направят всичко възможно държавните имоти да не излизат на търг. Според тях това може би е най-голямата приватизация от 1996 г. насам.

