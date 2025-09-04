Фаворитът на изборите в Чехия обещава по-ниски данъци и изключва приемане на еврото

Чешкият милиардер Андрей Бабиш обеща да понижи данъците, да повиши пенсиите и да запази страната извън еврозоната сред основните си приоритети, ако се върне на власт след изборите през октомври, пише Bloomberg.

Партия АНО на Бабиш, която има голяма преднина в социологическите проучвания, представи в четвъртък пълната си предизборна програма, в която повтори плана си да придобие пълна собственост върху доминиращото енергийно дружество CEZ. Тя обеща и по-добър достъп до превантивна здравна помощ и жилища за младите хора и някои държавни служители.

Партията иска да намали корпоративния данък от 21% на 19%, да предложи повече данъчни облекчения за семействата и да отмени някои от ключовите части от пенсионната реформа на сегашната администрация, включително възстановяване на горната граница на пенсионната възраст на 65 години.

За да финансира плановете си, Бабиш ще се опита да повиши икономическия растеж, да ограничи разходите за държавни дейности и да се бори с укриването на данъци.

Bloomberg изброява някои избрани точки от предизборната програма на АНО:

Придобиване на около 30% от акциите, притежавани от миноритарни инвеститори в CEZ чрез обратно изкупуване на акции.

Започване на подготовка за построяване на повече ядрени реактори и по-бързо изграждане на нови газови източници; по-силен контрол върху ключови енергийни проекти и по-голямо влияние върху цените на енергията.

Въглищните електроцентрали ще продължат да работят, докато не се осигури достатъчно снабдяване от други стабилни източници.

Няма да се предприемат стъпки за приемане на еврото.

Членството в ЕС и НАТО е безспорно, външната политика трябва да бъде прагматична и съсредоточена върху защитата на интересите на Чехия.

Стремеж към отмяна на климатичните цели на ЕС, които вредят на индустрията.

Подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.