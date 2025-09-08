Френският парламент гласува недоверие на премиера и задълбочи политическата криза

Френският парламент свали правителството в понеделник поради плановете му да овладее нарастващия национален дълг, като задълбочи политическата криза, която отслабва втората по големина икономика в еврозоната в момент на силно глобално напрежение, предава Ройтерс.

Президентът Еманюел Макрон, който е изправен пред призиви от опозицията да разпусне парламента и да подаде оставка, вместо това ще търси петия си премиер за по-малко от две години. Канцеларията му съобщи, че той ще назначи премиер през следващите няколко дни.

Най-неотложната задача на следващото правителство ще бъде да прокара бюджета, същото предизвикателство, пред което се изправи и Байру, когато встъпи в длъжност. Осигуряването на подкрепата на силно разделения парламент ще бъде не по-малко трудно.

„Имате властта да свалите правителството, но нямате правомощието да изтриете реалността“, заяви Байру пред депутатите преди да загуби вота на доверие с 364 гласа против него и едва 194 в негова подкрепа.

„Реалността ще остане неумолима – разходите ще продължат да растат, а дълговото бреме, което вече е непоносимо, ще стане още по-тежко и по-скъпо“, допълни той.

Франсоа Байру, който встъпи в длъжност като премиер само преди девет месеца, ще връчи оставката си във вторник, съобщи кабинетът му.

Байру поиска вота на доверие в опит да спечели подкрепата на парламента за стратегията му да понижи дефицита, който е близо два пъти по-висок от тавана от 3% на Европейския съюз, и да започне да намалява дълговото бреме, равняващо се на 114% от БВП.

Но опозиционните партии не бяха склонни да се обединят зад планираните му спестявания в размер на 44 млрд. евро в следващия бюджет със задаващите се избори за наследник на Макрон през 2027 г.

„Този момент бележи края на агонията за призрачното правителство“, заяви ръководителката на крайната десница Марин льо Пен и настоя за предсрочни парламентарни избори, което Макрон изключва до момента.

„Сега Макрон е на фронтовата линия и е изправен пред народа. Той също трябва да си отиде“, заяви Жан-Люк Меланшон, лидер на крайната левица „Непокорна Франция“, в социалната мрежа Х.

Кой е следващият?

Сега Макрон може да номинира политик от собствената си центристка малцинствена управляваща група или от редиците на консерваторите за следващ премиер, но това означава да продължи стратегия, която не донесе стабилен съюз.

Той може да се обърне наляво и да номинира умерен социалист или да избере технократ.

Нито един от сценариите няма да донесе на следващото правителство парламентарно мнозинство. Неизбежно нуждата от сформиране на ново правителство ще разводни плана за намаляване на дефицита.

В крайна сметка Макрон може да реши, че единственият изход от кризата е свикване на предсрочни избори, но до момента се противопоставяше на призиви на „Национален сбор“ на Марин льо Пен и на „Непокорна Франция“ да разпусне парламента за втори път.

Фискален хаос

Страните членки на ЕС ще наблюдават внимателно.

Франция има най-високия дефицит като процент от БВП в еврозоната, блока, който използва единната валута на ЕС. Тя плаща повече за обслужване на дълга си от Испания, а спредът спрямо бенчмарковите 10-годишни германски облигации е на най-високото си ниво от четири месеца насам.

Fitch, за която често се смята, че предприема първите стъпки сред рейтинговите агенции, ревизира рейтинга си АА с негативна перспектива на 12 септември. Moody's и S&P Global, които имат еквивалентни рейтинги, последваха примера ѝ през октомври и ноември.

Понижаване на рейтинга ще навреди на способността на Франция да набира пари при ниски лихви от инвеститорите и може да задълбочи дълговите ѝ проблеми.

Дълъг период на политическа и фискална несигурност може да подкопае влиянието на Макрон в Европа в момент, когато САЩ възприемат твърда позиция относно търговията и сигурността, а войната в Украйна, на източния фланг на Европа, продължава.

Социалистите предложиха контрабюджет, който ще наложи данък от най-малко 2% върху лично богатство над 100 млн. евро и ще генерира спестявания от 22 млрд. евро – предложение, което трудно ще се впише в програмата с пробизнес реформи на Макрон.

Недоволството може да се прехвърли и на улиците. Протестното движение „Да блокираме всичко“ призова за национален протест в сряда. Профсъюзите обмислят спиране на работата следващата седмица.