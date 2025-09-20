Политиката на емоциите разрушава следвоенния световен ред

През миналата седмица Илон Мъск заяви пред протестиращи срещу имиграцията в Лондон чрез видео връзка, че „насилието идва. Или се борите, или умирате“. Организаторът на протеста Томи Робинсън е крайнодесен агитатор, осъждан многократно за различни престъпления – от нападение, до измама с ипотеки.

В Испания последният етап от велосипедното състезание Vuelta a Espanã беше прекратен заради пропалестински протести в центъра на Мадрид. Публикациите в социалните медии, които празнуваха или оправдаваха убийството на Чарли Кърк, бяха последвани от разгорещени кампании за наказание на публикувалите ги. Отговорът на президента Доналд Тръмп: „Има радикални леви лунатици и просто трябва да ги размажем“.

Емоционалният тон на световната политика достига връхна точка. Гневът измества състраданието. Самодоволството задушава дебата. Емоциите заглушават разума и се проявяват в области на държавното управление, които някога бяха запазени за хладнокръвни професионалисти, най-вече във външната политика. Емоциите също така отблъскват обикновените хора от публичното пространство. Неотдавнашно проучване сред английските избиратели показа, че 60% казват, че политиката ги кара да се чувстват гневни, 55% казват, че ги кара да се чувстват уплашени, а 80% казват, че ги кара да се чувстват разочаровани.

Защо емоциите завладяват политиката?

Отговорът на този въпрос се корени в икономическата стагнация и нарастващото неравенство. Социалните медии не само дават платформа на хора с токсични възгледи, но и насърчават обикновените хора да публикуват незабавни и емоционални реакции на разгръщащите се събития. Професионалистите в областта на предизборните кампании са усъвършенствали изкуството на „негативната кампания“, която демонизира опонентите им и разубеждава обикновените избиратели да отидат да гласуват. Враждебни сили, начело с Русия, са стигнали до заключението, че разпалването на омраза и негодувание е начин да се дестабилизира врагът.

Има и друго обяснение: настоящата експлозия от емоции е непредвидена последица от политиките, които бяха ентусиазирано приети на Запад от 80-те години на XX век насам. Създадени с цел да премахнат бариерите пред предприемаческата енергия, тези политики имаха и неблагоприятната последица да премахнат бариерите пред емоционалната енергия – бариери, които бяха внимателно поставени след Втората световна война.

Последният път, когато политическите емоции са толкова силни, колкото са днес, е през 30-те години на миналия век, когато Голямата депресия отприщи вълна от гняв, а великите диктатори насочиха този гняв към войната. Брилянтният испански есеист Хосе Ортега и Гасет се тревожи за появата на „безумна, прекомерна политика, която претендира да замести цялото знание“.

Основната цел на следвоенното регулиране

е не само да върне тези емоции под контрол, но и да построи затвор, от който те никога да не могат да избягат. Най-изразителният архитект на тази система, Джон Мейнард Кейнс, говори за „евтаназия на политиката“. Той иска да обезвреди големите врагове на либералната демокрация: „риска, несигурността и невежеството“. Германските християндемократи проведоха предизборна кампания с лозунги, които наблягаха на сигурността, например „Без експерименти“ и „Сигурност през 70-те години“.

Следвоенните политици успокоиха политическите страсти и заложиха на комбинация от кейнсианско управление на търсенето, насочено към смекчаване на рецесиите, и политики на социалната държава, насочени към омекотяване на грубите страни на капитализма. Те също така издигнаха бариери пред навлизането на политиката на емоциите в обичайната политика. Германия забрани партиите от нацистки тип и изразяването на подкрепа за Холокоста. Европейският съюз (ЕС) предаде властта на технократите и съдилищата, а не надолу, към хората.

Може би най-голямата тема в политиката през последните петдесет години е режимът на „евтаназиране на политиката“. Глобалните технократи несъзнателно изиграха своята роля, като погрешно интерпретираха мандата си: превърнаха предпазливата политика с корени в песимизма в ревностна политика с корени в утопизма. Брюкселските бюрократи носят голяма част от вината за провеждането на политиката на разширяване и задълбочаване на ЕС, приемането на по-бедни страни и въвеждането на свобода на движение. Средството за охлаждане на политиката се превърна в средство за нейното нагряване.

Голяма част от работата по деевтаназията е съзнателна. Политическите реформатори прехвърлиха властта от партийните шефове към обикновените политици и активисти. Икономическите реформатори премахнаха бариерите пред глобалния поток на факторите на производството. С времето политиците създадоха това, което може да се определи като „политика на хаоса”.

Либерализацията на икономиката е проектирана с цел да насърчи ефективността, но тя насърчи и политиката на идентичността, благодарение на комбинацията от безпрецедентна миграция на бедни хора към богатия свят (особено хора с силно чувство за собствената си религиозна идентичност) и унищожаването на работни места в производството в Запада. Унищожаването на старите политически машини улесни гневните хора да поемат контрола над установените политически партии: невъзможно е да си представим Доналд Тръмп да поема контрола над Републиканската партия в епохата на задимените стаи или Лиз Тръс да спечели лидерството на Консервативната партия, когато партията се управлява от „магически кръг“ от земевладелци.

Какви са възможностите да върнем политиката на емоциите обратно в бутилката?

По-разумното регулиране на социалните медии би помогнало (никой в миналото, дори в САЩ, не е мечтал да въведе радиото или телевизията, без да ги регулира). Демонстрирането на контрол върху потока от нелегални имигранти е необходимост, ако искаме да се отървем от Найджъл Фараж или Марин льо Пен. Регулирането на социалните медии обаче е невъзможно, докато технологичните компании имат такава власт над американската политика, а контролирането на бъдещата имиграция е само частично решение, освен ако не успеем ефективно да интегрираме имигрантите, които вече са дошли.

Трябва да съчетаем решаването на конкретни проблеми с по-широкообхватна политика за възстановяване на бариерите пред изразяването на сурови емоции в политиката. Възстановяването на такива бариери е неизбежно бавна работа като се има предвид колко изчерпателно сме ги разрушили и колко задълбочено сме възприели повърхностните предположения от последните десетилетия, че отвореността винаги е добра, а прозрачността е задължително добродетел. Това е и деликатна работа: трябва да разберем политиката на страха (и да рискуваме да бъдем обвинени, че се поддаваме на нея), без да се поддаваме на нея.

Политиката на емоциите е бърза и яростна: пример е отговорът на MAGA на трагичното убийство на Чарли Кърк, с който се демонизира левицата.

Политиката на възстановяване на бариерите е бавна и скучна (или както Макс Вебер я нарича „бавно-скучна“). Това обаче е единственият начин да предотвратим повторение на 30-те години на миналия век. Франклин Рузвелт някога каза на американския народ, че „няма от какво да се страхуват, освен от самия страх“. Днес имаме много по-дълъг списък с емоции, от които да се страхуваме – гняв, омраза, негодувание, завист и, разбира се, страх. Всяка от тях е умело разпалвана и манипулирана от интернет магьосници, професионалисти в предизборните кампании и чужди сили. Овладяването на тези емоции трябва да бъде толкова важно за днешния либерален проект, колкото беше побеждаването на страха за Новия курс.

