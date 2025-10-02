IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Парламентът пренасочи 10 млн. лв. за решаването на водната криза в Плевен

Добавят се седем нови проекта и отпадат два на същата стойност

12:47 | 02.10.25 г.
Снимка: БГНЕС

Народното събрание пренасочи към ВиК сектора 10 млн. лв. от бюджета за общински проекти в Плевен заради водната криза, съобщава БТА.

Парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за държавния бюджет за тази година заради водната криза в община Плевен. "За" бяха 180 депутати, нямаше против, 10 се въздържаха ("Морал, единство, чест").

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и обявеното бедствено положение в региона. Промените са компенсирани, като се добавят седем нови проекта на обща стойност 10,3 млн.лв. и отпадат два на същата стойност за 2025 г.

Извършват се и технически изменения и в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г., се отбелязва в мотивите.

Проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма. 

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев( ГЕРБ-СДС) потвърди, че не става въпрос за отпускане на 10 млн. лв. допълнително, а едни проекти отпадат, за да отидат парите за други проекти. Плевен се отказва от част от проекти, за да има повече пари за ВиК такива, посочи той.

Последна актуализация: 13:07 | 02.10.25 г.
водна криза воден режим
