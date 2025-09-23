Юлиан Попов: С устойчив бизнес модел, а не с бюджетни субсидии ще намалим загубите на вода

Доброто оперативно управление може значително да намали загубите от вода, но е необходим устойчив бизнес модел, базиран на приходите от водни услуги – не на бюджетни субсидии или европейски фондове. Това мнение изрази Юлиан Попов, бивш министър на околната среда на България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той отбеляза, че инвестициите в сектора се оценяват на милиарди, но смята, че те трябва да се правят чрез адекватна цена на водата, която отразява реалните нужди и климатичните предизвикателства.

Според него доброто управление може да доведе до по-ниска крайна цена за потребителя, докато прекомерното разчитане на субсидии често води до нейното повишаване.

„Не ни трябват повече бюджетни кърпежи – трябва ни бизнес модел, който да финансира водната инфраструктура чрез приходите от самата вода“, коментира Юлиян Попов и добави, че „цяла България е или силно, или екстремно засушена – няма нито един декар, който да не е засегнат“.

Разговорът с него очерта ключовите предизвикателства пред водния сектор в България, нуждата от системна реформа и ролята на иновациите в справянето с климатичните рискове.

Експертът настоява концесиите за водни услуги да бъдат обвързани с ясни цели – например ежегодно намаляване на загубите с поне 2%. При неизпълнение в рамките на две години договорите следва да бъдат прекратявани.

"Ако не се постигне намаляване на загубите с 2% годишно, концесията трябва да се развали", смята Попов.

Според него страната трябва да се ориентира към стратегически партньори с международен опит, които да въведат водещи технологии и управленски практики, вместо да се разчита на „кърпене на тръби“.

По думите му ефективното управление на водните ресурси включва зониране на мрежата, постоянен мониторинг и използване на сателитни и дронови технологии за откриване на течове и кражби.

Бившият екоминистър отчете, че особено тревожна е ситуацията с напоителната инфраструктура – от 12 млн. декара напоявани площи преди 40 години, днес се обработват едва 300 хиляди.

Попов предлага изграждане на изцяло нова система, базирана на прецизно и капково напояване, което може да намали водната консумация до 100–200 пъти при същия добив.

В контекста на климатичните промени експертът призова да се използват системни и научнообосновани стратегии. Попов посочи неизползвания потенциал на река Дунав за напояване и охлаждане като ключов ресурс за справяне със засушаването и подобряване на микроклимата.

„Цяла България е или силно, или екстремно засушена – време е да мислим стратегически, а не реактивно“, категоричен е той.

