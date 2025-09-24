3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа

За разрешаване на проблема с остарялата водопреносна мрежа само за най-спешните дейности са необходими 3,7 млрд. лева. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров след края на първото заседание на новосъздадения Национален борд за водите, предава БТА.

По думите му едва 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за подновяване и ремонт на ВиК инфраструктура. "Има цели области, лишени от европейско финансиране. Ще предложа в бюджета да се сложат проекти с предимство за ВиК", каза вицепремиерът.

Зафиров ще поиска в бюджета за следващата година да има заложено финансиране с предимство на проекти, засягащи ВиК инфраструктурата, стаа ясно още от коментара му.

По данни на Министерството на финансите през 2025 г. със средства от държавния бюджет ще се финансират 579 проекта на общините, като стойността на проектите е 775 млн. лв., каза Зафиров. До края на 2027 г. във ВиК сектора е планирано финансиране за 1,1 млрд. лв., допълни той.

По време на заседанието са обсъдени и възможностите Българската банка за развитие (ББР) да се включи в процеса на финансиране на проекти. Банката е част от ръководството на борда. Новата институция ще заседава два пъти в месеца, а веднъж месечно ще докладва на Народното събрание резултатите от работата си.

Министерският съвет създаде Национален борд по водите след решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната. Целта е да се координират действията за преодоляване на водната криза през тази година, както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.