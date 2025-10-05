Пет извода от изборите в Чехия

Десният популист Андрей Бабиш и неговото движение ANO спечелиха парламентарните избори в Чехия с убедителна преднина, но пътят му към премиерския пост въобще не е лек.

ANO победи с 35%, далеч пред управляващата центристко-дясна коалиция Spolu (Заедно) на премиера Петър Фиала, която получава 23%. Това е най-високият резултат, постигнат от една партия на парламентарни избори в чешката история.

Създаването на правителство може да отнеме месеци

Въпреки победата си ANO не успя да осигури мнозинство в 200-местната долна камара, което означава, че Бабиш ще трябва да търси подкрепа от други партии. Това може да се превърне в продължителен процес, тъй като всички основни политически сили вече заявиха, че няма да си сътрудничат с него.

„Преговорите няма да бъдат нито лесни, нито бързи. Смятам, че формирането на правителство може да се проточи с месеци“, заяви пред Politico политологът Петър Каньок от университета „Масарик“ в Бърно.

Бабиш каза, че ще се стреми към еднопартийно правителство на малцинството, подкрепено от крайнодясната партия Свобода и пряка демокрация (SPD) и движението „Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě).

Бабиш вероятно няма да прави отстъпки на антиeвропейски сили

Анализаторите смятат, че макар да е популист, Бабиш не е нов Виктор Орбан — стига да не бъде зависим от крайноевроскептични партии.

Коалицията Stačilo! (Достатъчно!), която настоява за излизане на Чехия от ЕС и НАТО и за сближаване с Русия, не успя да премине 5-процентната бариера. Евроскептичната SPD получи само 8%, много под прогнозите, което ограничава влиянието ѝ.

„Бабиш може да състави правителство, без да прави антиeвропейски компромиси“, заяви експертът по политически маркетинг Анна Шавит.

Каньок допълни, че това е „добра новина“ за бъдещето на чешката външна политика, тъй като правителството няма да бъде толкова радикално.

Президентът държи ключа

Президентът Петер Павел има правомощието да възложи мандат за съставяне на правителство и ще се срещне с всички партии, които влизат в парламента. Обичайно държавният глава поверява мандата на победителя, но назначаването на премиера трябва да бъде потвърдено с вот на доверие в парламента.

Павел обеща, че няма да назначава министри, които са против членството на Чехия в ЕС или НАТО. Той също така обмисля дали да не блокира назначаването на Бабиш заради конфликт на интереси, свързан с неговата бизнес империя Agrofert.

Бабиш твърди, че ще „реши проблема с конфликта на интереси“, но не уточнява как. Конституционно, Павел има правото да откаже назначаването му, ако прецени, че решението е недостатъчно убедително.

Подкрепата за Украйна може да отслабне

Бабиш проведе кампания с обещание да намали помощта за Украйна и да постави „на първо място“ националните интереси на Чехия. Той критикуваше многократно инициативата на Прага за доставка на боеприпаси за Киев и заяви, че ще я прекрати, като предложи НАТО да поеме ролята.

Според политолога Каньок ANO не е открито проруска, но е „по-благосклонна към Москва и по-резервирана към Киев“.

Бабиш обаче отхвърли сравненията с Орбан: „Ние сме проевропейци и про-НАТО, разбира се. Искаме да говорим за Европа, за европейските граждани, за цените на енергията и миграцията“, каза той след изборите.

Бабиш все още е обвиняем за измама

Бабиш очаква решение на съда в Прага по обвинение, че е злоупотребил с европейски средства на стойност 2 милиона евро, за да може Agrofert да получи част от субсидиите за средни предприятия.

Делото е свързано с проекта „Щъркелово гнездо“, който според обвинението е бил изкуствено отделен от Agrofert, за да изглежда като независим бизнес. Ако съдът намери основания за престъпление, парламентът може да бъде принуден да гласува снемане на депутатския му имунитет.

Въпреки историческата победа на ANO Чехия навлиза в период на политическа несигурност – с трудни коалиционни преговори, институционални сблъсъци и възможност за промяна във външнополитическия курс на страната.

(БГНЕС)