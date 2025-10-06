Орбан: Унгария не трябва да приема еврото, тъй като ЕС „се разпада“

Унгария не трябва да приема еврото, тъй като Европейският съюз „се разпада“ и страната не трябва да обвързва съдбата си по-тясно с блока, заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за икономическия сайт EconomX в понеделник.

Унгария, чиято търговия зависи до голяма степен от 27-членния блок и която модернизира икономиката си с милиарди евро от европейските фондове, откакто се присъедини към съюза преди две десетилетия, в момента не отговаря на условията за приемане на еврото, припомня Ройтерс.

За разлика от Дания, Унгария няма законно право да се откаже от присъединяването към валутния блок. Някои от съседите ѝ в източната част на ЕС, включително Полша, Чехия и Румъния, също остават извън еврозоната, поне засега.

Унгарският премиер, който е на власт от 2010 г., все по-остро критикува ЕС. Блокът спря милиарди евро от фондовете за Унгария поради промените на националистическия лидер в областта на правовата държава.

„Унгария не трябва да обвързва съдбата си с Европейския съюз повече от сега, а приемането на еврото би било най-тясната възможна връзка“, заяви той.

Коментарите на Орбан ярко контрастират на политическата програма на набиращия популярност опонент от опозицията Петер Магяр, който води кампания с обещанието да размрази спрените европейски средства и да доближи една от по-бедните икономики в ЕС до приемането на еврото.

Парламентарните избори ще се проведат през пролетта на 2026 г. Датата все още не е определена.

Макар Орбан да избягва да коментира директно политиката на централната банка, откакто бившият му министър на финансите Михали Варга пое поста на гуверньор през април, в понеделник той заяви, че основният лихвен процент на банката от 6,5%, който е най-високият в ЕС, е „по-висок, отколкото би могъл да бъде“.

През септември банката отбеляза едногодишна пауза в облекчаването на основните лихви, което помогна на форинта да се засили до 15-месечен връх спрямо еврото, тъй като банката се стреми да спре притока на вътрешни спестявания към чуждестранни валути, включително еврото.