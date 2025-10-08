До 7500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

На днешното си заседание Министерският съвет одобри помощи за пострадалите от наводненията, съобщи на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.

„По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и да е единствено жилище, в което да живеят“, каза министърът.

По закон еднократната помощ при бедствие е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лева. С решението днес към тези средства пострадалите ще могат да получат допълнителните 3000 лева. Може да се кандидатства за още 2500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Така помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лв., уточни министърът.

"Всички, които отговарят на условията, могат да кандидатстват за помощта веднага. Изплащането също може да стане веднага след оформяне на документацията", разясни министърът.

Той обяви, че на следващото заседание на Министерския съвет предстои да бъде гласувана подкрепа за семействата на загиналите хора. Вероятно сумата ще бъде 15 хил. лв.

Министърът съобщи също, че се работи по програма за безработни хора, които да бъдат включени в почистването на дерета и обезопасяване на обекти, сухи реки и други.