Льокорню е умерен оптимист, че политическата криза във Франция може да се размине

Подалият оставка френски премиер Себастиен Льокорню изрази умерен оптимизъм, че ще бъде намерено решение и избегнато задълбочаване на политическата криза в страната, пише Bloomberg. Той подаде оставка в понеделник (6 октомври), която първоначално беше приета, а след това президентът Еманюел Макрон му поръча да проведе преговори с другите политически сили, за да бъде намерено решение в името на стабилността на Франция. Така президентът си даде срок от 48 часа да реши как да продължи.

Според Bloomberg след водените досега преговори Льокорню няма много възможност за маневриране, след като крайнолевите и крайнодесните обявиха, че няма да подкрепят нищо, предложено от Макрон и правителството, и настояват за предсрочни парламентарни избори. Той обаче съобщи, че добрата новина дотук е желанието на другите политически сили да има приет бюджет до 31 декември.

Една от причините, заради които Франция сменя трети премиер за последните 10 месеца, е несъгласието в парламента относно разходите през 2026 година. Другата е планираната пенсионна реформа. В интервю за Le Parisien Елизабет Борн, която беше премиер на Франция до 2024 година и тогава лансира идеята, коментира, че е склонна да се откаже от предложението за увеличаване на възрастта за пенсиониране (от 62 на 64 години) в името на стабилността и дебатите да бъдат отложени за кампанията по време на президентските избори през 2027 година. В момента Борн е министър на образованието в оставка.

Отлагането на това спорно предложение ще е голяма отстъпка за социалистите, но е шанс за съставяне на правителство с ляв уклон и ще позволи на Еманюел Макрон да избегне свикване на нови предсрочни парламентарни избори, каквито призиви има от крайнодясната "Национален сбор" на Марин льо Пен.

Забавената пенсионна реформа обаче ще подразни друго крило в управляващата коалиция, чийто представител е Едуар Филип, премиер в първите три години от управлението на Еманюел Макрон. Той е против отлагането на реформата и преди ден изненадващо коментира, че може би е време за предсрочни президентски избори. Според Bloomberg това е признак, че връзки в центристката управляваща коалиция вече са станали много крехки.

Льокорню коментира пред журналисти още, че намиране на изход от кризата е от съществено значение за запазването на доверието на инвеститорите. Но също така те искат да видят и намаляване на дефицита под 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 година. Bloomberg обаче отбелязва, че преди оставката си той говореше за намаляване на бюджетния дефицит под 4,7% от БВП.

Това означава, че Льокорню изглежда склонен за по-малки бюджетни съкращения, нещо което искат да видят социалистите. Те приветстват коментара му, но в същото време отбелязват, че няма никакви гаранции за запазване на размера на пенсиите. "Ще продължим да се борим за гаранции и най-добре е левицата и зелените да бъдат част от управлението", каза Оливие Фор, първи секретар на Социалистическата партия, част от опозиционната център-лявата формация във френския парламент.

Премиерът в оставка ще направи телевизионно обръщение в 20 часа френско (21 българско) време.