Защо кризата на Макрон отслабва Европа?

Европа вече се бореше с токсичната комбинация от войната на Владимир Путин в Украйна, атаката на Доналд Тръмп срещу световната търговия и възхода на крайните десни популисти в целия регион.

След това френското правителство отново падна – този път след като беше на власт по-малко от ден – и подплаши пазарите с перспективата за нови избори, които биха могли да доближат крайната десница до властта повече от всякога.

В Брюксел и други европейски столици официални лица и дипломати изразяват своите лични опасения, че лидерството на президента Еманюел Макрон по международни въпроси като Украйна и Газа ще бъде фатално отслабено. Някои се опасяват, че в резултат на това цялата икономика на еврозоната може скоро да бъде изложена на опасност, пише Politico.

„Франция е прекалено голяма, за да пропадне, така че тази безкрайна политическа нестабилност поставя цялата еврозона в риск“, казва дипломат от европейска страна, на когото, както и на други в тази статия, е предоставена анонимност, за да коментира вътрешната ситуация в друга държава. „Това е основната тема на всички разговори днес.“

И с основание. Франция е втората по големина икономика в Европейския съюз, водеща сила в Г-7, единствената ядрена сила в ЕС и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Не по-малко важно е, че под ръководството на Макрон тя е политическа сила, движеща делата на ЕС, на която може да се съревновава само мощта на Германия.

В същото време Макрон се опитва да отблъсне заплахата от крайнодясната „Национален сбор“, която постоянно води в социологическите проучвания, същевременно борейки се с големия бюджетен дефицит на Франция.

Неговите правителства обаче не успяват да приемат мерки за ограничаване на публичните разходи в парламента. Продължителната политическа патова ситуация увеличава вероятността от нови парламентарни избори преди края на годината, което ще доведе до допълнителни месеци на несигурност.

Някои наблюдатели дори обмислят възможността Макрон да подаде оставка като президент. Мандатът му изтича през 2027 г.

Всяка от тези възможности би отворила вратата за значителни успехи на „Национален сбор“ на Марин льо Пен, което би могло да преобърне европейската политика и да предизвика вълна от нестабилност. Основната загриженост, изразена от дипломатите на ЕС и официалните лица в националните столици, е рискът за еврозоната.

Лоши борсови резултати

В понеделник трейдърите на пазарите във Франция и извън нея реагираха с тревога на драматичното разпадане на 14-часовото правителство на Себастиен Льокорню. Френските акции и държавни облигации поевтиняха, а еврото отслабна спрямо долара. Френският индекс CAC 40 спадна с 1,4%.

„Вече има много опасения около икономиката на еврозоната“, казва един правителствен служител от страна от еврозоната. „Наистина не се нуждаем от това.“

На вътрешно ниво френските представители се опитаха да омаловажат рисковете. Един от тях заяви, че въпреки „сложността“ все още има „пилот в пилотската кабина“ в министерството на икономиката и че пазарите не трябва да реагират прекалено силно. Не всички са убедени в това.

„Усилията на президента Макрон през последните осем години [бяха насочени към това да покаже], че Франция е най-привлекателното място за инвестиции в Европа“, заяви Грегоар Рус, програмен директор за Европа и Русия в мозъчния тръст Chatham House в Лондон.

„Не виждам нито един значим международен инвеститор да избира Франция в момента, предвид абсолютната липса на политическа яснота, а и на фискална яснота.“

Политически некролози

В Брюксел някои европейски дипломати вече прикрито пишат политически некролог на Макрон. Според тях, след като дойде на власт през 2017 г. и разби модела на френската политика, сега той изглежда като лидер без авторитет, чието влияние в Брюксел бързо избледнява.

Втори дипломат от ЕС говори за „наследството“ на Макрон като на мощен мислител, който е генерирал много идеи за промяна в Европа и е убедил други лидери да приемат някои от тях. Концепцията за „стратегическа автономия“ – ЕС да стане по-самодостатъчен в областта на икономиката и отбраната – е родена преди години в Париж, отбелязва дипломатът.

(материалът продължава на следващата страница)