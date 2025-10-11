Северна Корея демонстрира нова междуконтинентална ракета на военен парад

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ръководи голям военен парад, на който демонстрира новата междуконтинентална балистична ракета на страната му пред чуждестранни високопоставени представители от Китай, Русия и Виетнам, съобщава държавната медия KCNA, цитирана от Ройтерс.

Парадът отбелязва 80-годишнината от основаването на управляващата Работническа партия, като се проведе в петък след други чествания в четвъртък, отбелязва информационната агенция.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, както и лидерът на Комунистическата партия на Виетнам То Лам са сред чуждестранните делегати, присъствали на парада.

Северна Корея демонстрира най-модерната си междуконтинентална балистична ракета Hwasong-20. Държавната медия KCNA описва ракетата като „най-мощната ядрена стратегическа оръжейна система“ на страната.

Серията междуконтинентални балистични ракети Hwasong даде на Пхенян възможността да се насочва към континенталната част на САЩ. Остават обаче въпроси относно сложността на системата за насочване за достигане на цел и способността на бойната глава, която носи, да издържи на повторно влизане в атмосферата.

„Hwasong-20 засега представлява апотеоз на амбициите на Северна Корея за способности за доставка на ядрени оръжия с голям обсег. Трябва да очакваме системата да бъде тествана преди края на тази година“, коментира Анкит Панда от базирания в САЩ фонд „Карнеги“ за международен мир.

„Системата вероятно е проектирана за доставка на множество бойни глави. Множеството бойни глави ще увеличат натоварването върху съществуващите американски системи за противоракетна отбрана и ще допълнят това, което Ким смята за необходимо за постигане на значим възпиращ ефект срещу Вашингтон“, добавя той.

На военния парад Ким произнесе реч, в която изрази „топло насърчение“ за севернокорейските войски в задгранични операции. По думите му героизмът на армията ще се види не само в защитата на Северна Корея, но и в „предните постове на социалистическото строителство“, съобщава KCNA.

„Нашата армия трябва да продължи да се превръща в непобедима единица, която унищожава всички заплахи“, коментира Ким.

Севернокорейският лидер е разговарял и с Медведев. Последният е коментирал, че жертвата на севернокорейските войници, които се бият на страната на Русия във войната в Украйна, е доказала доверието в отношенията между двете страни.

Ким е казал на Медведев, че се надява да засили сътрудничеството си с Русия и да участва тясно в разнообразни обмени за постигане на общи цели, съобщава още KCNA.