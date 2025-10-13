Преназначеният Льокорню обяви ново правителство с надеждата да успокои политическата криза

Преназначеният министър-председател на Франция Себастиан Льокорню обяви ново правителство в неделя, докато се изправя срещу натиск за спешно изготвяне на бюджет и успокояване на политическите вълнения, съобщава Euronews.

Второто правителство на Льокорню в рамките на един месец беше официално сформирано в неделя вечерта и включва 34 министри. В кабинета са няколко членове, които са служили в предишни правителства, от центристката група на Макрон и съюзните консерватори, както и няколко души извън политическата сфера.

Сред новите назначения е бившият министър на труда Катрин Вотрен, която сега заема поста министър на отбраната и е натоварена с надзора на военната подкрепа на Франция за Украйна и реагирането на заплахите за сигурността от Русия.

Шефът на парижката полиция Лоран Нунез, който отговаряше за сигурността по време на Олимпийските игри през 2024 г., става министър на вътрешните работи, отговарящ за националната сигурност. Ролан Лескюр поема поста министър на финансите – ключова роля в момент, когато Франция се опитва да изготви бюджет, който да се справи с нарастващия дълг и бедността.

Сред запазилите постовете си е министърът на външните работи Жан-Ноел Баро, който ще придружава президента Макрон в Египет в понеделник за международна церемония по повод примирието в Газа.

Веднага след като президентството обяви новия кабинет, консервативната партия „Републиканците“ заяви, че ще изключи от състава си шестимата членове, които са се съгласили да се присъединят към правителството. В публикация в социалната медия X лидерът на крайнодесните Марин льо Пен заяви, че в понеделник ще поискат вот на недоверие срещу правителството.

Крайнолявата френска партия „Непокорна Франция“ също предупреди новото правителство в публикация в X, като лидерката Матилд Пано заяви: „Съвет към новодошлите: не разопаковайте кашоните си прекалено бързо... Предстои цензура.“

Себастиан Льокорню беше преназначен за министър-председател в петък и работи за бързото назначаване на ключови членове на кабинета преди крайния срок за бюджета в понеделник.

„Беше назначено правителство с мисия да осигури бюджет на Франция преди края на годината“, написа френският премиер в X, благодарейки на „жените и мъжете, които са се ангажирали свободно с това правителство, независимо от лични или партийни интереси“.

„Само едно нещо има значение: интересите на държавата“, написа той.

Предаването на властта ще бъде „сдържано, без преса и без гости“, заяви кабинетът на премиера.