Льокорню залага на политически отстъпки и страха от предсрочни избори, за да направи кабинет

Себастиен Льокорню, преназначеният министър-председател на Франция, ще сформира правителство, като залага на политически отстъпки и страха на законодателите от предсрочни избори, докато се готви да внесе бюджет.

И крайната десница, и крайната левица се заричат пак да го свалят от власт. Той се нуждае от поне мълчалива подкрепа от партии от целия политически спектър – от дясноцентристките републиканци, през умерените центристи, та до левоцентристките социалисти, пише Bloomberg.

И двете групи сигнализираха, че може би ще са склонни да се въздържат от вот на недоверие, но това ще зависи от политическите му решения.

„Нямам друга амбиция, освен да се измъкна от този момент, който обективно е много болезнен за всички“, коментира Льокорню пред репортери по време на инспекция на полицейски участък южно от Париж в събота. „Или политическите сили ще ми помогнат и ще работим заедно, или не. Въпросът е как да гарантираме, че до 31 декември ще има бюджет“, добавя премиерът.

Откакто неуспешният опит на президента Еманюел Макрон с предсрочни избори миналата година отслаби центристкия му блок и разцепи Националното събрание, последователните кабинети се затрудняват да управляват. Патовата ситуация заплаши усилията за ограничаване на най-големия бюджетен дефицит в еврозоната.

Първият мандат на Льокорню като министър-председател приключи внезапно и скорострелно миналия понеделник. Той подаде оставка няколко часа, след като обяви другите членове на кабинета, и обвини за това неотстъпчивостта на политическите групи в парламента.

След оставката си Льокорню в продължение на два дни преговаря с политическите партии. Той каза, че по време на тези разговори е установил, че абсолютно мнозинство от депутати искат да избегнат нови избори и е видял възможности за постигане на компромис.

След това Макрон проведе срещи с политически партии и отново посочи Льокорню като премиер в петък вечер.

Премиерът трябва да представи бюджет за 2026 г. в понеделник, за да може законодателството да бъде прието до края на годината по нормалната парламентарна процедура. В противен случай законодателите може да се наложи да приемат извънреден законопроект, за да се осигури финансирането на правителството.

Предизвикателство е да се преодолее разделението на долната камара на Националното събрание на Франция на враждебни блокове. Партиите се фокусират върху позиционирането си за президентските избори през 2027 г., а не върху компромисите. Льокорню реши да се възползва от това напрежение, като заяви, че всеки, който се присъедини към неговото правителство, трябва „да се откаже от амбициите си за президентските избори през 2027 г.“.

Ако не сформира кабинет и не приеме бюджет, това би означавало, че Макрон ще трябва или да свика предсрочни парламентарни избори, да избере още един министър-председател, или да подаде оставка – нещо, което той вече е отхвърлял като вариант.

Ранните признаци засега са, че Льокорню има някакъв шанс да оцелее на поста. Социалистическата партия очерта трудни условия, при които може да се въздържи от вот на недоверие. Републиканците изглеждат склонни да се въздържат при вот на недоверие, дори и да нямат представители сред членовете на кабинета.