Льокорню преодоля вота на недоверие на крайнолевите, остава още един - на крайнодесните

Новоназначеният френски премиер Себастиен Люокорню преодоля първия вот на недоверие, внесен от крайнолевите в парламента, пише Bloomberg. Той предложи замразяване на пенсионната реформа в опит да бъде намерен някакъв консенсус и да се избегне задълбочаване на политическата криза и прерастване в икономическа.

Без подкрепа на кабинета Франция вървеше към предсрочни избори и невъзможност за приемане на бюджет и мерки за решаване на разширяващия се бюджетен дефицит.

Крайната левица обяви, че не е съгласна с идеята и поиска и първия вот на недоворие срещу правителството, сформирано едва преди няколко дни. Кабинетът оцеля, след като срещу него гласуваха 271 депутати при необходими 289 гласа "за". В подкрепа на Льокорню се обявиха социалистите, които подкрепиха спирането на реформата, предвиждаща увеличаването на възрастта за пенсиониране до 64 години, вместо сегашните 62 години.

Сега френският кабинет трябва да преодолее и вота на недоверие на партията на Марин льо Пен "Национален сбор", който ще се проведе по-късно днес (16 октомври). Според Bloomberg шансовете и на този вот не са големи.

Отказът от пенсионната реформа спасява на този етап правителството, но на висока цена. Според разчетите на управляващите това ще коства 400 млн. евро в бюджета за 2026 година, а до края на 2027 година - 1,8 млрд. евро.

39-годишният Льокорню подаде оставка през миналата седмица, след като стана ясно, че програмата му не среща подкрепа в парламента. Френският президент Еманюел Макрон обаче го изпрати да преговоря с другите партии и да потърси копромис в името на стабилността на Франция.