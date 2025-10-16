И Австрия блокира 19-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия

Спорът около блокирането на 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз (ЕС) срещу Русия се изостря, съобщава австрийското радио и телевизия. На днешната среща на посланиците на ЕС пакетът не е бил приет поради съпротивата на Австрия и Словакия.

Предложеният пакет, който се обсъжда от вече почти месец, е насочен към руските доставки на втечнен природен газ, нефтената инфраструктура, "сенчестия флот" и криптовалутните платформи, както и към движението на руските дипломати в рамките на блока.

Виена настоява Брюксел да размрази замразени акции на стойност 2 млрд. евро в австрийската строителна компания Strabag, които формално все още се притежават от попадналата под сакнции руската компания Rasperia, свързана с олигарха Олег Дерипаска. Австрия иска тези акции да се предадат на Raiffeisen Bank International (RBI) като компенсация за щети, които австрийската банка е претърпяла заради решенията на руски съдилища. През 2007 г. Rasperia купува 24% дял в "Щрабаг".

"Австрия продължава да подкрепя Украйна и режима на санкции срещу Русия. Австрия обаче, разбира се, се застъпва в Брюксел за интересите на австрийските компании и за това санкциите, наложени от Европа с цел да отслабят Русия, да не доведат до това агресорът да спечели двойно от тях по косвен начин", коментира австрийското представителство в ЕС в Брюксел пред австрийската новинарска агенция АПА.

Според дипломати от ЕС, другите страни ясно виждат проблема във Виена, а не в Братислава, като смятат, че исканията на словашкия министър-председател Роберт Фицо са все още изпълними.

Исканията на Виена, от друга страна, са категорично отхвърлени от всички останали, потвърждават няколко дипломати от ЕС пред AПA. Планът е темата да бъде обсъдена отново утре в рамките на срещата на посланиците на ЕС, за да се постигне споразумение. Ако Австрия не оттегли блокадата си, дискусията може да бъде отменена. Темата е включена и в дневния ред на срещата на външните министри на ЕС в понеделник.

Словакия също не подкрепя новия пакет, като премиерът на страната Робер Фицо заяви наскоро, че не е "заинтересован от нови санкционни пакети срещу Русия, докато не видя в заключенията на срещата на върха политически указания към Европейската комисия за справяне с кризата в автомобилната индустрия и високите цени на енергията, които правят европейската икономика напълно неконкурентоспособна".

(БТА)