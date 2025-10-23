Тръмп и Си ще се срещнат следващия четвъртък в Южна Корея

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин ще се срещнат следващия четвъртък в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Белият дом, цитиран от Bloomberg. Лидерите на двете най-големи икономики в света се стремят да успокоят кипящата търговска война.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит съобщи по време на брифинг, че срещата ще се състои в четвъртък.

Срещата в Южна Корея, която е домакин на срещата на върха на АТИС, ще бъде първата на четири очи между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт през януари. Двамата разговаряха най-малко три пъти тази година, за последен път през септември. За последно Тръмп и Си се срещнаха лично през 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп в Белия дом.

Тръмп отдавна твърди, че преките разговори със Си са най-добрият начин за решаване на запазващите се проблеми между страните, включително митата, ограниченията върху износа, покупките на земеделски стоки, трафика на фентанил и геополитически спорове като Тайван.

Президентът на САЩ похвали отношенията си със Си, но те бяха подложени на изпитание след седмици на ескалация на напрежението между икономическите суперсили. По-рано този месец Тръмп намекна, че срещата може да бъде отменена поради гнева от китайските ограничения върху износа на редкоземни елементи.

Срещата ще се състои малко преди изтичането на търговското примирие между Вашингтон и Китай на 10 ноември, ако не бъде удължено. Паузата върху по-високите мита, които вече бяха подновени многократно тази година, спомогна за намаляване на напрежението, след като страните увеличиха митата до космически нива. Това разбирателство беше застрашено от нова вълна от мерки в областта на търговията през последните седмици.

САЩ разшириха технологичните ограничения върху Китай, въведоха налози върху китайски кораби в американски пристанища и също така обмислят допълнителни ограничения върху износа на значителна част от критичния софтуер. В зямана на това Пекин въведе по-строг контрол върху износа на редкоземни елементи и други критични минерали, използвани в широка гама от промишлени сектори, включително технологии, енергетика и транспорт.

Тръмп заплаши да наложи допълнително мито от 100% върху китайски продукти на 1 ноември, ако Пекин не отстъпи от ограниченията върху редкоземните елементи, макар да заяви, че високите налози „не са устойчиви“. Китайските ограничения предизвикаха международни критики, като накараха други икономики да потърсят алтернативни вериги за доставки на тези минерали и да обмислят ответни мерки.

През последните дни американският президент прогнозира, че разговорите със Си ще доведат до „добра сделка“ за „всичко“, свързано с търговията, и похвали „страхотните отношения“ с китайския президент.

Срещата между Тръмп и Си ще се състои в края на пътуване до Азия, при което американският президент ще спре в Малайзия и Япония. Лийвит заяви, че президентът трябва да замине от Вашингтон в петък вече и се очаква да пристигне в Малайзия – първата спирка от пътуването му, рано сутринта в неделя местно време за срещата на върха на АТИС. Тръмп трябва да проведе двустранни срещи с малайзийския премиер Анвар Ибрахим и да присъства на вечеря на лидерите на АСЕАН в неделя вечер, допълни прессекретарят.

В понеделник президентът ще замине за Токио преди среща във вторник с новия японски премиер Санае Такаичи.

Тръмп трябва да замине за Южна Корея в сряда, където ще се срещне с южнокорейския президент И Дже-мьон, ще произнесе слово по време на обяд с главни изпълнителни директори на компании от АТИС и ще участва в работна вечеря с други лидери, присъстващи на срещата.